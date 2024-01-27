السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شوبير: سيف جعفر يرد قيمة تعاقده مع بيراميدز ويعود للزمالك

سيف جعفر
سيف جعفر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن نجاح مسئولي الزمالك في التوصل لاتفاق مع سيف جعفر لاعب الفريق السابق وبيراميدز الحالي على العودة من جديد لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر شوبير عبر حسابه على تويتر قائلا: "سيف جعفر يرد قيمة تعاقده مع بيراميدز ويعود للزمالك".

وشهدت الساعات القليلة الماضية، عقد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك جلسة مع سيف جعفر واتفق معه على جميع التفاصيل، لكن بشرط تقديم الاعتذار لجماهير الزمالك.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه من خلال ضم صفقات قوية خلال الفترة المقبلة بعد حل أزمة القيد.

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احمد شوبير بيراميدز الزمالك سيف جعفر فترة الانتقالات الشتوية 2024

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