السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أهلي جدة يهزم ووهان ثري الصيني ويلاقي الزمالك في نهائي كأس دبي للتحدي

أهلي جدة
أهلي جدة

تغلب فريق أهلي جدة السعودي على ووهان ثري الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، اليوم السبت، ليواجه الزمالك في نهائي كأس دبي للتحدي.

ويلتقي الزمالك مع أهلي جدة غدًا الأحد في نهائي البطولة.

ويضرب أهلي جدة موعدًا مع الزمالك في نهائي كأس دبي للتحدي، غدًا الأحد، 28 يناير، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة.

وافتتح ووهان الصيني أهداف المباراة الودية في الدقيقة 6، عن طريق رأسية قوية من اللاعب زهانج بن، لم يستطع حارس الأهلي التعامل معها.

وأدرك الأهلي التعادل سريعًا في الدقيقة 9، إثر تسديدة رائعة من سميحان النابت من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل أهلي جدة هدفين في الشوط الثاني عن طريق جابري فيجا وفهد الرشيدي.

وكان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بالأمس بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 ليواجه نظيره أهلي جدة في نهائي البطولة.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره الرجاء المغربى، بركلات الترجيح، فى أولى مباريات بطولة كأس دبى للتحدى، التى تقام بالإمارات.

وسجل هدفا الزمالك محمود حمدى الونش ومحمد عبد الرازق شيكابالا، حيث سجل الهدف الأول محمود حمدى الونش في الدقيقة الثانية من أحداث المباراة، من كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق شيكابالا من ركلة حرة على رأس الونش الذي سدد كرة داخل الشباك، وسجل الهدف الثانى محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة السادسة.

كما سجل هدف الرجاء المغربى  يسرى بوزوق فى الدقيقة 66 من ركلة جزاء سددها على مرمى الزمالك وسكنت شباك محمد عواد، واضاف زميله نوفل الزرقوني الهدف الثاني من ضربة جزاء بالدقيقة 90.

وذهبت المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للزمالك بنتيجة 4 - 2 ليتأهل الفارس الأبيض لنهائي كأس دبي للتحدي.

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