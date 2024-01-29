دورى المحترفين.. بترول أسيوط يستضيف السكة وأبوقير للأسمدة يواجه راية فى الأسبوع 19

يستضيف بترول أسيوط فريق السكة الحديد ويحل راية ضيفا على فريق أبوقير للأسمدة في الثانية والنصف عصر اليوم في أهم وأقوي مواجهات الأسبوع التاسع عشر والأخير بالمرحلة الأولى لمسابقة دوري المحترفين .

قوة المباراتين تكمن في أن الفرق الأربعة لديها الأمل في التواجد ضمن المراكز العشر الأولى التي يلعب أصحابها في المرحلة الأخيرة على الصعود للدوري الممتاز وفي نفس الوقت شبح التراجع والتواجد ضمن الأندية التي ستحتل المركز من الحادي عشر إلى العشرين والتي تلعب في المرحلة الأخيرة على تفادي الهبوط لدوري القسم الثاني " ب "يطارد الفرق الأربعة.

وقبل الأسبوع الأخير ضمنت فرق بتروجت ووادي دجلة وحرس الحدود ولافيينا وغزل المحلة التواجد ضمن المراكز العشر الأولى وهناك صراع شرس بين سبعة فرق هى بترول أسيوط وراية والسكة الحديد وطنطا وبروكسي والقناة وأبوقير للأسمدة يتواجد منها خمسة فرق في المراكز العشر الأولى وفريقين ضمن المراكز من الحادي عشر إلى العشرين.

السكة في مأزق أمام بترول أسيوط

مباراة بترول أسيوط والسكة الحديد قد تكون الأقوى حيث يحتل بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود المركز السادس برصيد 28 نقطة ويكفيه التعادل للبقاء ضمن المراكز العشر الأولى.

ويحتل السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد المركز التاسع برصيد 26 نقطة ولابديل أمامه سوى الفوز لأن التعادل سيجعله ينتظر تعثر فرق أبوقير للأسمدة وهزيمة القناة.

يدير المباراة عبد الرحمن صالح ويساعده عمران فريج ومحمد القاضي ومعهم يحيى عبد الحميد حكما رابعا.

فريق أبوقير للأسمدة

أبوقير للأسمدة يتمسك بالأمل أمام راية

وفي الإسكندرية ستكون مباراة أبوقير للأسمدة وراية ويحتل أبوقير للأسمدة المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 27 وانتظار تعثر القناة وهزيمة السكة الحديد أمام بترول أسيوط.

في المقابل يحتل راية بقيادة محمد حليم المركز السابع برصيد 27نقطة والفوز يضمن له التواجد ضمن المراكز العشر الأولى وفي حالة التعادل سيصل رصيده إلى 28 نقطة وينتظر تعثر القناة وهزيمة طنطا أوبروكسي أو السكة الحديد.

يدير المباراة محمد عبد الحافظ ويساعده أيمن دعبس وعماد الشامي ومعهم محمد خالد عبد الفتاح حكما رابعا.