الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخبى كوت ديفوار ونيجيريا فى نهائى كأس أمم إفريقيا 2023

نيجيريا وكوت ديفوار
نيجيريا وكوت ديفوار

يخوض منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا، مواجهة مصيرية عندما يلتقيان في العاشرة مساء اليوم، على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا بأبيدجان، في نهائي النسخة الرابعة والثلاثين لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسيخوض المنتخب الإيفواري، المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق اللقب القاري الثالث في تاريخه، بعد أن توج بالكأس مرتين من قبل عامي 1992 و2015.

أما المنتخب النيجيري، فيطمح لتحقيق الفوز من أجل الظفر بالكأس الرابعة في تاريخه، بعد أن توج باللقب من قبل ثلاث مرات، أعوام 1980، 1994، 2013.

التشكيل المتوقع لمنتخبي نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

التشكيل المتوقع لنيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي - فرانك أونيكا

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين

التشكيل المتوقع لكوت ديفوار

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: ويلفريد سينجو - ويلي بولي - إيفان نديكا - جيسلان كونان

خط الوسط: جان سيري - فرانك كيسي - سيكو فوفانا

خط الهجوم: كريستيان كوامي - ماكس جراديل - نيكولاس بيبي

طاقم تحكيم المباراة

سيتولي الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا، إدارة مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، بمساعدة كل من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس (حكم مساعد أول)، والزامبية ديانا شيكوتيشا (حكم مساعد ثان)، والمغربية بشرى كربوبي (حكمًا رابعًا).

كما سيتولى الحكم المصري محمود عاشور، إدارة تقنية الفيديو (الفار)، بمعاونة ماريا بوكيتا رافيت (موريشيوس)، والسوداني محمد عبدالله إبراهيم.

كوت ديفوار نيجيريا كأس الأمم الإفريقية 2023 دحان بيدا محمود عاشور

مواد متعلقة

موعد مبارة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

كوت ديفوار ونيجيريا فى صدام نارى للظفر بكأس أمم إفريقيا.. الليلة

الأكثر قراءة

سعر سبيكة الذهب 50 جرام في مصر اليوم.. وقيمة المصنعية

كم سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 11/2/2024 في مصر؟

المتهم بالتعدى على سيدة يدلى باعترافات تفصيلية بالمعادى

سعر الذهب اليوم الأحد 11 فبراير 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار 

أسعار الذهب اليوم عيار 18.. أسعار السبائك الذهبية في الصاغة

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 11 نوفمبر 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أكاذيب جديدة.. ماذا وجدت إسرائيل فى أنفاق حماس أسفل مقر الأونروا؟

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو