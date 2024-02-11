التشكيل المتوقع لمنتخبى كوت ديفوار ونيجيريا فى نهائى كأس أمم إفريقيا 2023

يخوض منتخبا كوت ديفوار ونيجيريا، مواجهة مصيرية عندما يلتقيان في العاشرة مساء اليوم، على الملعب الأوليمبي الحسن واتارا بأبيدجان، في نهائي النسخة الرابعة والثلاثين لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسيخوض المنتخب الإيفواري، المباراة متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق اللقب القاري الثالث في تاريخه، بعد أن توج بالكأس مرتين من قبل عامي 1992 و2015.

أما المنتخب النيجيري، فيطمح لتحقيق الفوز من أجل الظفر بالكأس الرابعة في تاريخه، بعد أن توج باللقب من قبل ثلاث مرات، أعوام 1980، 1994، 2013.

التشكيل المتوقع لمنتخبي نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

التشكيل المتوقع لنيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي.

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي - فرانك أونيكا

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين

التشكيل المتوقع لكوت ديفوار

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: ويلفريد سينجو - ويلي بولي - إيفان نديكا - جيسلان كونان

خط الوسط: جان سيري - فرانك كيسي - سيكو فوفانا

خط الهجوم: كريستيان كوامي - ماكس جراديل - نيكولاس بيبي

طاقم تحكيم المباراة

سيتولي الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا، إدارة مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، بمساعدة كل من الأنجولي جيرسون دوس سانتوس (حكم مساعد أول)، والزامبية ديانا شيكوتيشا (حكم مساعد ثان)، والمغربية بشرى كربوبي (حكمًا رابعًا).

كما سيتولى الحكم المصري محمود عاشور، إدارة تقنية الفيديو (الفار)، بمعاونة ماريا بوكيتا رافيت (موريشيوس)، والسوداني محمد عبدالله إبراهيم.