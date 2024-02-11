الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رأسية إيكونج تمنح نيجيريا التقدم على كوت ديفوار في الشوط الأول

إيكونج
إيكونج

أنهى منتخب نيجيريا الشوط الأول من مباراته أمام كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية، متقدمًا بهدف دون رد في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وجاء هدف التقدم لصالح منتخب نيجيريا في الدقيقة 38 عن طريق رأسية رائعة من مدافع وقائد النسور النيجيرية ويليام تروست إيكونج في الدقيقة 38.

وسيطر لاعبو كوت ديفوار على مجريات الشوط الأول لكن فشلوا في التسجيل.

وفي الدقيقة السادسة، ماكس جرادل أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

سيمون أدينجرا لاعب كوت ديفوار سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

في الدقيقة 16، سيرجي أورييه أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب وشتتها ويليام تروست قبل وصولها لهالر.

في الدقيقة 21، سيمون أدينجرا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها نديكا برأسية من على القائم الثاني ثم تابعها ماكس جرادل بتسديدة مقصية خلفية مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

كيسي أرسل تمريرة رائعة للاعب سيمون أدينجرا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد الأخير الكرة ولكن تصدى لها حارس نيجيريا ستانلي نوابيلي ببراعة ثم شتتها الدفاع لخارج الملعب.

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