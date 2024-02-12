الإثنين 12 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"نسووى" أول لاعب يحقق لقب هداف الأمم الإفريقية رغم خروج فريقه من دور الـ16

إيميلو نسووى
إيميلو نسووى

أصبح إيميلو نسووي مهاجم غينيا الإستوائية أول لاعب في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية منذ تطبيق النظام الجديد بمشاركة 24 منتخبا يفوز بلقب هداف البطولة رغم خروج فريقه من دور الـ16.

ولعب نسووى أربع مباريات سجل خلالها خمسة أهداف منها ثلاثة أهداف في مرمى غينيا بيساو وهدفين في مرمى كوت ديفوار في الدور الأول.

واحتل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر المركز الثاني في قائمة هدافي النسخة 34 من بطولة الأمم الإفريقية برصيد أربعة أهداف متساويا مع الأنجولي جاسينتو مووندو دالا..وفيما يلي الترتيب النهائي لهدافي الأمم الإفريقية.

الترتيب النهائي لهدافي النسخة 34 من الأمم الإفريقية 

1.إيميلو نسووي مهاجم غينيا الإستوائية برصيد خمسة أهداف.

2.مصطفى محمد مهاجم مصر وجاسينتو مووندو دالا مهاجم أنجولا ولكل منهما أربعة أهداف.

3.أديمولا لوكمان ووليام تروست إيكونج " نيجيريا"ومحمد بايو"غينيا" وكريستوفاو مابولولو "أنجولا" ولاسين سينايوكو "مالي" وبيرتراند تراوري "بوركينا فاسو" وبغداد بونجاح "الجزائر" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

4.الأمين كامارا وحبيب ديالو "السنغال" ومحمد قدوس وجوردان أيو "غانا" وريان مينديز " الرأس الأخضر"ولكل منهم هدفين.

5. فرانك كيسي وسباستيان هيلير" كوت ديفوار" ويوان ويسا"الكونغو الديمقراطية " وتيمبا زواني وتيبوهو موكيانا "جنوب إفريقيا" ولكل منهم هدفين.

6. سيكو فوفانا وجان فيليب كراسو وسيمون ادينجرا وعمر دياكيتي "كوت ديفوار" وفيكتور أوسيمين "نيجيريا" وإيبان سلفادور وخوزيه ميراندا وبابلو جانيت وجانيك بويلا سام"غينيا الاستوائية" ومحمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه "مصر" ولكل منهم هدفا واحدا.

7.ويتينيس جواو وسلسيو بواكي وجيني كاتامو ورينيلدو ماندافا"موزمبيق" وجاميرو مونتيرو وجاري رودريجيز وتياجو مانويل بيبي وكيفين بينا وجيلسون تافاريس وبراين تيكسييرا"الرأس الأخضر"ولكل منهم هدفا واحدا.

8.الكسندر دجيكو "غانا" وبابي جايي وإسماعيل سار وساديو ماني وعبدولاى سيك وإليمان نداي"السنغال" وفرانك ماجري وجان شارل كاستيليتو وكارل توكو إيكامبي وكريستوفر ووه" الكاميرون " وأجويبو كامارا " غينيا" وأيلي جايو وايبريما كولي" جامبيا"ولكل منهم هدفا واحدا.

9.محمد كوناتي "بوركينا فاسو" وديفي ميجيل فييرا وأمبروزيني سالفادور"أنجولا"وعمار سيدي بونا وأبوبكر كويتا ومحمد ديلاهي يالي "موريتانيا" وحمزة رفيعة " تونس " وديون هوتو "ناميبيا" وهماري تراوري ودورجيلس نيني"مالي" ولكل منهم هدفا واحدا.

10. رومان سايس وعزالدين أوناحي ويوسف النصيري وأشرف حكيمي وحكيم زياش" المغرب" وسيلاس وامانجيتوكا وميشاك إيليا وشانسيل مبيمبا وأرثر ماسوكو"الكونغو الديمقراطية" وكينجز كاتجوا وباتسون داكا "زامبيا" وهيلياردو دا سيلفا "غينيا بيساو" وسايمون موسوفا "تنزانيا" وبيرسي تاو وتابيلو ماسيكو وإيفيدينس ماكجوبا "جنوب أفريقيا" ولكل منهم هدفا واحدا .

وهناك أربعة أهداف تم تسجيلها بواسطة النيران الصديقة الأول سجله إيستيبان فرنانديز أوبيانج لاعب غينيا الإستوائية في مرمى فريقه في مباراة غينيا بيساو والثاني سجله أوبا سانجانتي لاعب غينيا بيساو في مرمى فريقه في مباراة نيجيريا والثالث سجله جايمس جوميز لاعب جامبيا في مرمى فريقه في مباراة الكاميرون والرابع سجله البوركيني أدموند تايسويا في مرمى فريقه في مباراة مالي بدور الـ16.

بطولة الأمم الإفريقية إيميلو نسووى مصطفى محمد جاسينتو مووندو دالا بغداد بونجاح

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