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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوائز البطولة.. إيكونج قائد نيجيريا الأفضل فى كأس الأمم الأفريقية

إيكونج قائد منتخب
إيكونج قائد منتخب نيجيريا

حصد ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي استضافتها كوت ديفوار.

وتوج منتخب كوت ديفوار باللقب بعد الفوز على نيجيريا بهدفين لهدف في المباراة النهائية.

وكان إيكونج قد تمكن من تسجيل 3 أهداف لمنتخب نيجيريا في النسخة الحالية لبطولة كأس أمم إفريقيا ومنهم هدف في المباراة النهائية.

وكان منتخب نيجيريا قد تأهل من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، قبل أن يتخطى منتخبات الكاميرون وأنجولا وجنوب إفريقيا في دور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي على الترتيب من البطولة.

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