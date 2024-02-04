النيجيري لوكمان مرشح للفوز بلقب هداف الأمم الإفريقية

توالى خروج اللاعبين المرشحين للفوز بلقب هداف النسخة 34 من بطولة الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار، حيث ودع الأنجولي جاسينتو مووندو دالا "الذي سجل أربعة أهداف" وزميله كريستوفاو مابولولو "الذي سجل ثلاثة أهداف" البطولة بعد هزيمة منتخب أنجولا أمام نيجيريا في دور ربع النهائي.

وسبقهم خروج إيميلو نسووي مهاجم غينيا الإستوائية الذي سجل خمسة أهداف، ومصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الذي سجل أربعة أهداف، والمالي لاسين سينايوكو، والبوركيني بيرتراند تراوري، والجزائري بغداد بونجاح الذين سجلوا كل منهم ثلاثة أهداف.

وبقي النيجيري أديمولا لوكمان الذي سجل ثلاثة أهداف وتتبقى له مباراتان، الأولى في نصف النهائي والثانية في المباراة التحديدية للمركزين الثالث والرابع.

ولم يتبق سوى النيجيري أديمولا لوكمان الذي سجل ثلاثة أهداف وتتبقي له مباراتين الأولى في نصف النهائي والثانية في النهائي أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ترتيب هدافي بطولة الأمم الإفريقية بعد ربع النهائي

1.إيميلو نسووي "غينيا الإستوائية" برصيد خمسة أهداف.

2.مصطفى محمد "مصر" وجاسينتو مووندو دالا"أنجولا" أربعة أهداف.

3.أديمولا لوكمان " نيجيريا" ومحمد بايو"غينيا" وكريستوفاو مابولولو "أنجولا" ولاسين سينايوكو "مالي" وبيرتراند تراوري "بوركينا فاسو" وبغداد بونجاح "الجزائر" ولكل منهم ثلاثة أهداف.

4.الأمين كامارا وحبيب ديالو "السنغال" ومحمد قدوس "غانا" وريان مينديز " الرأس الأخضر"ولكل منهم هدفين.

5. يوان ويسا"الكونغو الديمقراطية " و تيمبا زواني "جنوب إفريقيا" وجوردان أيو "غانا " ولكل منهما هدفين .

6. سيكو فوفانا وجان فيليب كراسو وفرانك كيسي و سيمون ادينجرا وعمر دياكيتي "كوت ديفوار" وفيكتور أوسيمين ووليام تروست إيكونج "نيجيريا" وإيبان سلفادور وخوزيه ميراندا وبابلو جانيت وجانيك بويلا سام"غينيا الاستوائية" ومحمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه "مصر" ولكل منهم هدفا واحدا.

7.ويتينيس جواو وسلسيو بواكي وجيني كاتامو و رينيلدو ماندافا"موزمبيق" وجاميرو مونتيرو وجاري رودريجيز وتياجو مانويل بيبي وكيفين بينا وجيلسون تافاريس و براين تيكسييرا"الرأس الأخضر"ولكل منهم هدفا واحدا.

8.الكسندر دجيكو "غانا" وبابي جايي وإسماعيل سار وساديو ماني وعبدولاى سيك وإليمان نداي"السنغال" وفرانك ماجري وجان شارل كاستيليتو وكارل توكو إيكامبي وكريستوفر ووه" الكاميرون " وأجويبو كامارا " غينيا" وأيلي جايو وايبريما كولي" جامبيا"ولكل منهم هدفا واحدا .

9.محمد كوناتي"بوركينا فاسو" وديفي ميجيل فييرا وأمبروزيني سالفادور"أنجولا"وعمار سيدي بونا وأبوبكر كويتا ومحمد ديلاهي يالي "موريتانيا" وحمزة رفيعة " تونس " وديون هوتو"ناميبيا" وهماري تراوري ودورجيلس نيني"مالي" ولكل منهم هدفا واحدا.

10. رومان سايس وعزالدين أوناحي ويوسف النصيري وأشرف حكيمي وحكيم زياش" المغرب" وسيلاس وامانجيتوكا وميشاك إيليا وشانسيل مبيمبا وأرثر ماسوكو"الكونغو الديمقراطية" وكينجز كاتجوا وباتسون داكا "زامبيا" وهيلياردو دا سيلفا "غينيا بيساو" وسايمون موسوفا "تنزانيا" وبيرسي تاو وتابيلو ماسيكووإيفيدينس ماكجوبا و تيبوهو موكيانا"جنوب أفريقيا" ولكل منهم هدفا واحدا .

وهناك أربعة أهداف تم تسجيلها بواسطة النيران الصديقة الأول سجله إيستيبان فرنانديز أوبيانج لاعب غينيا الإستوائية في مرمى فريقه في مباراة غينيا بيساو والثاني سجله أوبا سانجانتي لاعب غينيا بيساو في مرمى فريقه في مباراة نيجيريا والثالث سجله جايمس جوميز لاعب جامبيا في مرمى فريقه في مباراة الكاميرون والرابع سجله البوركيني أدموند تايسويا في مرمى فريقه في مباراة مالي بدور ال16 .