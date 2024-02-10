ليفركوزن يلقن بايرن درسًا بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الألماني

لقن باير ليفركوزن ضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب درسًا قويًا وهزمه بثلاثية نظيفة مساء السبت في قمة منافسات الجولة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل جوسيب ستانيسيتش وأليخاندرو جريمالدو وجيريمي فريمبونج أهداف المباراة في الدقائق 18 و50 و95.

رفع ليفركوزن رصيده إلى 55 نقطة ليبتعد بالصدارة ويبقى سجله خاليا من الهزائم. أما بايرن ميونخ تلقى خسارته الثالثة في بطولة الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 50 نقطة ويتسع الفارق بينه وبين صاحب الصدارة.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، فاز يونيون برلين على فولفسبورج 1-0، وهايدنهايم على فيردر بريمن 1-2، بينما تعادل لايبزيج مع أوجسبورج 2-2، وآينتراخت فرانكفورت مع بوخوم 1-1، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع دارمشتات بدون أهداف.