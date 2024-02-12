ديكو يكشف موقف برشلونة من التعاقد مع يورجن كلوب لخلافة تشافى

عاد البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، للحديث مجددًا عن آخر تطورات رحلة البحث عن المدرب الجديد للفريق خلفًا لتشافي هيرنانديز.

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبناءً عليه، ارتبط اسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بإمكانية تدريب فريق برشلونة في الموسم الجديد، خاصة أنه أيضًا كان قد أعلن سابقًا أنه سيرحل عن منصبه كمدرب للريدز بعد نهاية الموسم الجاري.

ديكو يتحدث عن المدرب الجديد لنادي برشلونة

ونشرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، تصريحات ديكو، قائلًا: “برشلونة يحتاج إلى تغيير جذري وعميق للفريق خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح: “نسعى للتعاقد مع شخص يمتلك القدرة على ترك الماضي خلفه، والتحرك نحو العودة إلى طريق الانتصارات وتقديم نموذج وشكل جديد للفريق”.

وأضاف: “ما زلنا نبحث عن المدرب الجديد، لا نعلم مّنْ هو حتى الآن، وهذه هي المشكلة؛ لأننا نحتاج إلى الاختيار بعناية فائقة، ورئيس النادي يتفق معي على هذا الأمر أيضًا”.

وتابع: “تشافي مدرب جيد، ولكنه يُمثل النموذج القديم لبرشلونة، الآن سيرحل ومن ثم سنبحث عن بديله”.

ديكو يكشف موقف برشلونة من التعاقد مع يورجن كلوب لخلافة تشافي

وبسؤاله عن إمكانية التعاقد مع يورجن كلوب لخلافة تشافي في تدريب برشلونة، قال ديكو: “إنه مدرب عظيم، ولكنني أعتقد أنه يرغب في الحصول على استراحة من التدريب لفترة من الوقت”.

وواصل: “هناك أزمة أيضًا تواجهنا، وهي الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وهو السبب ذاته الذي جعل النادي يتعاقد معي، ليس لدينا مال يكفي للاستثمارات”.

وعن روبن أموريم، خاصة بعد تألقه مع سبورتينج لشبونة، أجاب ديكو: “جميع الأسماء مطروحة على طاولة برشلونة، وكل شيء وارد، ولكن هناك العديد من المدربين البرتغاليين، لذلك يظل السؤال قائمًا، مَنْ منهم سيتحمل مسئولية برشلونة”.

وشدد: “رغم أننا في مرحلة انتقالية، ولكن لا يمكن الاستمرار لفترة طويلة دون تحقيق أي انتصار”.

وأكمل: “لقد خسرنا كأس الملك مؤخرًا، وتعثرنا بشدة في الدوري الإسباني، والآن نركز على بطولة دوري أبطال أوروبا؛ لأن مواجهة نابولي لن تكون سهلة أبدًا”.

كما تطرق ديكو للحديث عن ملعب “كامب نو”، قائلًا: “برشلونة الآن لا يلعب على أرضه؛ لأن الأمر يتطلب تعزيزًا اقتصاديًا كبيرًا، وذلك كان له أثر سلبي كبير على تعزيزات الفريق والتنافس على ضم النجوم الكبار”.

وأكد: “الجميع سيدرك قيمة التطوير الذي نفعله حاليًا في الملعب، أما اللاعبون الشباب فإنهم يريدون الفوز بكافة الألقاب الممكنة بالتأكيد، ولديهم القدرة على قيادة الفريق مستقبلًا".

يأتي ذلك بعدما وقع برشلونة في فخ التعادل الإيجابي مع غرناطة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب “لويس كومبانيس”، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

وبعد التعادل، تراجع فريق برشلونة عن سباق لقب الدوري الإسباني، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، خلف كل من ريال مدريد وجيرونا أصحاب المركزين الأول والثاني برصيد 61 و56 نقطة على التوالي.