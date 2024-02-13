الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يواجه لايبزيج في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

تعود عجلة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للدوران مجددًا، بمواجهة قوية بين ناديي ريال مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني، والتي ستُقام على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات دور الـ16 من التشامبيونزليج.

ومن المقرر انطلاق مباراة ريال مدريد ولايبزيج، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

صدام قوي بين ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات، ووضع قدمًا في الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر، قبل خوض لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 6 مارس المقبل، على ملعب "سانتايجو بيرنابيو".

ويريد فريق ريال مدريد استعادة لقب دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية، بعد ضياع لقب الموسم الماضي لصالح مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة العلامة الكاملة.

في المقابل، يرغب فريق لايبزيج الألماني أيضًا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، ومحاولة تخطي عقبة ريال مدريد، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

وتأهل فريق لايبزيج لهذا الدور، بعدما جاء في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين، فقد لعب ريال مدريد أمام لايبزيج مباراتين فقط في دوري أبطال أوروبا، حقق الفوز مرة وتعرض للخسارة في المباراة الثانية، وسجل الفريق الملكي 4 أهداف بينما استقبل ثلاث أهداف.

ويمتلك ريال مدريد سجل رائع أمام الفرق الألمانية، حيث خسر ريال مدريد مرة واحدة فقط في آخر 15 مباراة لعبها أمام الألمان في دوري أبطال أوروبا، ليحقق 10 انتصارات وأربع تعادلات.

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