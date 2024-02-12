ريليفو: ريال مدريد يدرس تجديد عقد لاعبه لوكاس فاسكيز

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن ريال مدريد الإسباني يدرس تجديد عقد لاعبه لوكاس فاسكيز حتى صيف عام 2025.

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وبحسب شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد مستعد بشكل متزايد لمنح فاسكيز عقد لمدة سنة إضافية، بعدما اكتسب ثقة النادي الإسباني من أجل تقرير مستقبله.

وأردف التقرير أن احترافية فاسكيز وأدائه الجيد عندما كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، في أمس الحاجة إليه في ظل الإصابات في خط الدفاع، قد ساعد في إظهار أنه لا يزال بإمكانه تقديم موسم آخر من كرة القدم الجيدة.

وذكرت الشبكة أن فاسكيز سعيد في ريال مدريد، وممتن جدًا لذلك الفريق، ومع ذلك فإنه لا يأخذ دور أساسي في الفريق، وفي المرحلة الأخيرة من مسيرته، فقد يفكر في تجربة حظه في ناد آخر، حيث قد يتمتع بفرصة أكبر للمشاركة.

وتابع التقرير أن تعزيز الظهير الأيمن ليس من أولويات ريال مدريد، لكن تجديد عقد لوكاس كبديل لكارفاخال يضمن مستوى تنافسيًا عاليًا ويحافظ أيضًا على مرجعية لاعبي الفريق الشباب في غرفة تبديل الملابس.

وشارك فاسكيز البالغ من العمر 32 عامًا في 23 مباراة بمجموع 1007 دقيقة، مسجلًا هدفًا إضافة لصناعته 4 تمريرات حاسمة.