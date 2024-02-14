لاعب ريال مدريد يلمح لاقتراب انتقال "مبابي" إلى الملكي

تحدث الفرنسي أوريلين تشاوميني لاعب ريال مدريد، عن كواليس حديثه مع مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حول الانتقال للنادي الملكي.

وكانت العديد من التقارير في الأيام الأخيرة قد أكدت أن ريال مدريد قد دخل في مفاوضات مع مبابي من أجل إتمام الصفقة بشكل مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وكان رد باريس سان جيرمان الرسمي الوحيد حول هذه التقارير، تلخص في تصريحات ناصر الخليفي مالك النادي والذي أكد إنه عندما يتوصل لاتفاق مع مبابي سيعلنه قريبًا.

وقال تشاوميني في تصريحات صحفية بعد لقاء ريال مدريد ضد لايبزيج عند سؤاله عن مبابي: “نتحدث عن ذلك في غرفة الملابس ونتمنى بغضون أسابيع أن يتم الأمر، أنا لا أعرف قراره”.

وأضاف: “هو لم يخبرني بعد بأي شيء بخصوص هذا، وحتى لو أخبرني لن أخرج للإفصاح عن ذلك”.

كيليان مبابى يُبلغ باريس سان جيرمان بقرار رحيله فى الصيف

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بقراره النهائي بالرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر بالمجان.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ25 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

وأكدت الإذاعة الفرنسية، أن مسلسل كيليان مبابي وباريس سان جيرمان انتهى تمامًا، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر في الموسم المقبل 2024-2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة جماهير باريس سان جيرمان في استمرار مبابي في الفريق، لن تكون كافية لتغيير موقف اللاعب الذي يبدو وأنه اتخذ قراره النهائي بالرحيل بالفعل.