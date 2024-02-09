الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى بيان رسمى.. "باريس" يكشف موقف "مبابي" من المشاركة أمام ليل

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، عن الموقف الخاص بلاعبي الفريق المصابين، وعلى رأسهم النجم كيليان مبابي، وذلك قبل المواجهة أمام ليل، في الدوري الفرنسي.

وأشار النادي الباريسي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إلى أن مبابي لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق، مكتفيا بأداء تدريبات منفردة، مضيفًا أن انضم اللاعب لقائمة الفريق لخوض مباراة ليل في الدوري الفرنسي، ليس محل شك.

وكان مبابي قد تعرض لإصابة في كاحل القدم اليسرى خلال مباراة فريق العاصمة الفرنسية أمام بريست مساء الأربعاء في ثمن نهائي كأس فرنسا، والتي انتهت لمصلحة باريس سان جيرمان، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن جانبه، أعلن باريس سان جيرمان، أن البرتغالي نونو مينديس ظهير أيسر الفريق، شارك اليوم، في جزء من المران الجماعي، ضمن برنامج تأهيله.

وأضاف البيان أن ثنائي الفريق، ميلان سكرينيار وبرسنيل كيمييمبي، يواصلان تدريباتهما البدنية بعد الخضوع لعمليات جراحية.

وسيستضيف باريس سان جيرمان، نظيره ليل، في العاشرة من مساء يوم غدٍ السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان، صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47 نقطة.

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