البرازيل يخسر أمام الأرجنتين ويفشل فى التأهل لأوليمبياد باريس 2024

فشل منتخب البرازيل الأولمبي، تحت 23 عامًا، في التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024".

ومن المقرر أن تُقام منافسات دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024"، خلال الفترة من 26 يوليو حتى يوم 11 أغسطس المقبلين.

البرازيل تخسر أمام الأرجنتين

وخسر منتخب البرازيل الأولمبي، تحت 23 عامًا، أمام نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف، سجله لوتشيانو جوندو بضربة رأس في الدقيقة 78 من زمن اللقاء، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية.

وبناءً عليه، فشل المنتخب البرازيلي الأولمبي في حجز بطاقة التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

وكان منتخب البرازيل الأولمبي قد توّج بالميدالية الذهبية في كرة القدم للرجال في النسختين الأولمبيتين الأخيرتين، التي أقيمتها في ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020.

بينما ضمن منتخب الأرجنتين الأولمبي، تحت قيادة المدرب خافيير ماسكيرانو، لاعب ليفربول وبرشلونة الأسبق، التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني الأولمبي في مواصلة الانتصارات، من أجل التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ، حيث سبق وتوّج بلقب الأوليمبياد في عامي 2004 و2008.

كذلك انتزع منتخب باراجواي الأولمبي البطاقة الثانية لأمريكا الجنوبية في أوليمبياد باريس 2024، عقب الفوز على فنزويلا بثنائية دون رد، سجلهما دييجو جوميز ومارسيلو بيريز في الدقيقتين 48 و75 من زمن اللقاء.

الشاب إندريك يستعد للانضمام إلى ريال مدريد

وترتب على فشل منتخب البرازيل في التأهل إلى أوليمبياد باريس، أن الشاب إندريك، نجم بالميراس، سينضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية، أن الشاب إندريك كان مرتبطًا بالمشاركة مع منتخب بلاده الأولمبي في أوليمبياد باريس، ولكن بعد الإخفاق فإنه سيشارك في فترة تحضير ريال مدريد للموسم الجديد 2024- 2025.

وكان الشاب إندريك قد وقّع لنادي ريال مدريد في ديسمبر 2022، ولكنه سينضم إلى الفريق بشكل رسمي في الصيف المقبل.