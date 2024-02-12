الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البرازيل يخسر أمام الأرجنتين ويفشل فى التأهل لأوليمبياد باريس 2024

منتخبا البرازيل والأرجنتين
منتخبا البرازيل والأرجنتين الأوليمبي

فشل منتخب البرازيل الأولمبي، تحت 23 عامًا، في التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024".

ومن المقرر أن تُقام منافسات دورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024"، خلال الفترة من 26 يوليو حتى يوم 11 أغسطس المقبلين.

البرازيل تخسر أمام الأرجنتين

وخسر منتخب البرازيل الأولمبي، تحت 23 عامًا، أمام نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف، سجله لوتشيانو جوندو بضربة رأس في الدقيقة 78 من زمن اللقاء، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية.

وبناءً عليه، فشل المنتخب البرازيلي الأولمبي في حجز بطاقة التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

وكان منتخب البرازيل الأولمبي قد توّج بالميدالية الذهبية في كرة القدم للرجال في النسختين الأولمبيتين الأخيرتين، التي أقيمتها في ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020.

بينما ضمن منتخب الأرجنتين الأولمبي، تحت قيادة المدرب خافيير ماسكيرانو، لاعب ليفربول وبرشلونة الأسبق، التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني الأولمبي في مواصلة الانتصارات، من أجل التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخ، حيث سبق وتوّج بلقب الأوليمبياد في عامي 2004 و2008.

كذلك انتزع منتخب باراجواي الأولمبي البطاقة الثانية لأمريكا الجنوبية في أوليمبياد باريس 2024، عقب الفوز على فنزويلا بثنائية دون رد، سجلهما دييجو جوميز ومارسيلو بيريز في الدقيقتين 48 و75 من زمن اللقاء.

 

txt

كيليان مبابى يُبلغ باريس سان جيرمان بقرار رحيله فى الصيف

txt

قبل مواجهة لايبزيج.. ماذا يفعل ريال مدريد أمام الأندية الألمانية؟

الشاب إندريك يستعد للانضمام إلى ريال مدريد

وترتب على فشل منتخب البرازيل في التأهل إلى أوليمبياد باريس، أن الشاب إندريك، نجم بالميراس، سينضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وأوضحت تقارير صحفية، أن الشاب إندريك كان مرتبطًا بالمشاركة مع منتخب بلاده الأولمبي في أوليمبياد باريس، ولكن بعد الإخفاق فإنه سيشارك في فترة تحضير ريال مدريد للموسم الجديد 2024- 2025.

وكان الشاب إندريك قد وقّع لنادي ريال مدريد في ديسمبر 2022، ولكنه سينضم إلى الفريق بشكل رسمي في الصيف المقبل.

البرازيل الارجنتين اولمبياد باريس 2024 منتخب البرازيل الأوليمبي منتخب الأرجنتين الأوليمبي

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

"مستريحة الجيفت كارد".. تفاصيل أكبر عملية نصب تورطت فيها سلمى الغزولي

قرار نهائى لكولر يصدم محمود متولى.. وحسم مصير كريستو من رحلة الجزائر

الذرة التركى بـ15400جنيه.. انخفاض أسعار الأعلاف فى الأسواق اليوم

مراسلة "القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل تحرير محتجزين إسرائيليين صباح اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال