مانشستر سيتي يواجه كوبنهاجن في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال

يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره كوبنهاجن الدنماركي، على ملعب "باركن ستاديون"، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتولى طاقم تحكيم إسباني بقيادة الحكم الدولي "خوسيه ماريا" مهمة إدارة المباراة، ويُعاونه الثنائي مواطنيه، راؤول كابانيرو حكم مساعد أول، وإينيجو بريتو حكم مساعد ثان، ومعهم سيزار سوتو جرادو حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى خوان مارتنيز مونيرا حكم الفيديو VAR ويُساعده جوليميرو كادورا.

مانشستر سيتي يتحدى كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ويأمل فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في مواصلة صحوته وتألقه في الموسم الجاري 2023-2024، ومحاولة التغلّب على كوبنهاجن في أولى أدوار المراحل الإقصائية، متسلحًا بسلسلة من النتائج الجيدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مباراة اليوم تحت شعار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعدما توّج به في الموسم الماضي على حساب إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

ويُعد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، هداف دوري الأبطال في الموسم الحالي برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع الثلاثي راسموس هويلاند وألفارو موراتا وأنطوان جريزمان

وكان فريق مانشستر سيتي قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة العلامة الكاملة.

فريق كوبنهاجن الدنماركي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور

في حين يتسلّح فريق كوبنهاجن الدنماركي بعاملي الأرض والجمهور أيضًا، في محاولة لتحقيق المفاجأة وإقصاء مانشستر سيتي من المسابقة، قبل خوض لقاء الإياب في 6 مارس المقبل، على ملعب "الاتحاد".

ونجح فريق كوبنهاجن في خطف بطاقة التأهل لدور ثمن النهائي، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجوعة الأولى برصيد 8 نقاط.

ولعب فريق مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في 4 مباريات من قبل في دوري الأبطال، استطاع الفريق الإنجليزي في تحقيق الفوز في مباراتين، ومثلهما تعادلين، بينما فشل الفريق الدنماركي في تحقيق أي انتصار أمام السيتي.