ماذا ينتظرنا مع عودة دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق غدا منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، وريال مدريد الإسباني مع مضيفه لايبزج الألماني.

وجاءت نتيجة قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على النحو الآتي: أرسنال ضد بورتو، برشلونة ضد نابولي، ريال سوسيداد ضد باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد ضد إنتر، بروسيا دورتموند ضد بي إس في أيندهوفن، بايرن ميونخ ضد لاتسيو، مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن وأخيرًا ريال مدريد ضد ريد بول لايبزيج.

وفي التقرير التالي، نستعرض ماذا ينتظرنا في مباريات دوري الأبطال:

مواجهات لأول مرة

ويتواجه إنتر الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني في قمة مباريات دور ثمن النهائي، حيث يلعب الفريقان لأول مرة ضد بعضهما البعض في تاريخ دوري الأبطال.

وصيف بطل العالم في النسخة الماضية، فاز في 6 مرات من 28 لقاء أمام فرق إسبانيا وخسر في 13 لقاء وتعادل في 9.

وكانت المواجهة الأوروبية الوحيدة بين إنتر وأتلتيكو في 2010 بنهائي السوبر الأوروبي، والذي فاز فيه أتلتيكو بهدفين نظيفين.

بينما يلعب ريال سوسيداد مفاجأة الأبطال هذا الموسم لأول مرة تاريخيًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

مباريات متكررة

بينما جاءت السبع مواجهات المتبقية متكررة في نفس البطولة في نسخ سابقة حيث يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب نظيره كوبنهاجن الدنماركي.

السيتي واجه من قبل كوبنهاجن في دور المجموعات النسخة الماضية وفاز عليه بخماسية نظيفة في الذهاب وتعادل في الإياب بدون أهداف.

أما ريال مدريد فيواجه لايبزيج الألماني للمرة الثانية، حيث سبق وتواجها في دور المجموعات الموسم الماضي حيث فاز ذهابًا الميرنجي بهدفين وخسر بثلاثة مقابل هدفين في العودة.

أما مواجهة برشلونة مع نابولي فهي متكررة في نفس الدور حيث تقابلا في دور الـ 16 بنسخة 2019-2020 حيث تعادلا في إيطاليا بهدف لكل فريق وفاز البارسا على كامب نو بثلاثية مقابل هدف.

وتكرر مواجهة بايرن مع لاتسيو بنفس الدور حيث تقابلا بثمن النهائي بنسخة 2020-2021 وفاز البافاري بنتيجة 6-2 ذهابًا وإيابًا.

ويلعب أرسنال مع بورتو للمرة الثالثة في الأبطال، حيث تواجها من قبل في 2006-2007، 2008-2009 ثم في دور الـ16 بنسخة 2009-2010، وفاز بورتو على ملعبه بهدفين لهدف لكنه خسر بنتيجة كبير في الإمارات بخماسية نظيفة.

ويلعب دورتموند مع أيندهوفن في الأبطال بعد غياب 21 عامًا عن آخر مواجهة بينهما في دور المجموعات بنسخة 2002-2003 وحينها فاز دورتموند في الإياب بثلاثة أهداف لهدف وعلى ملعبه بتعادل بهدف لهدف.