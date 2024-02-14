الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باريس سان جيرمان يتحدى ريال سوسيداد في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ريال سوسيداد الإسباني، على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

باريس سان جيرمان يستضيف ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

ويسعى فريق باريس سان جيرمان لمواصلة نغمة الانتصارات ووضع قدمًا بشكل مبكر في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، وذلك قبل خوض لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 5 مارس المقبل.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط، والتي أطلق عليها "مجموعة الموت"؛ نظرًا لأنها كانت تضم كبار الأندية مثل: بروسيا دورتموند الألماني، نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وميلان الإيطالي.

ويتسلّح فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، بخدمات نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي كان قد غاب عن مباراة الفريق الماضية أمام ليل في الدوري الفرنسي، حيث تواجد على مقاعد البدلاء، وانتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1.

 

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في المقابل، يرغب فريق ريال سوسيداد في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، ومحاولة إقصاء باريس سان جيرمان، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق ريال سوسيداد قد تأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، محققًا ثلاثة انتصارات ومثلهم ثلاثة تعادلات، في مجموعة ضمت أندية إنتر ميلان الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

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