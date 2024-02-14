الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. المنصورة يدافع عن القمة أمام بني عبيد والقزازين يواجه بايونيرز

المنصورة فاز في أخر
المنصورة فاز في أخر مباريته على مركز شباب تلا

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم خمس مباريات في الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي المنصورة مع بني عبيد ومركز شباب القزازين مع بايونيرز ومالية كفر الزيات مع بلقاس والصيد بالمحلة مع مركز شباب تلا ونبروه مع كفر الشيخ .

مباراتان في صراع القمة 

في ملعبه يستضيف المنصورة المتصدر برصيد 27 نقطة بقيادة عبد اللطيف الدوماني فريق بني عبيد السادس برصيد 17 نقطة وحقق المنصورة سبعة انتصارات وتعادل ست مرات، ولم يتعرض للهزيمة وسجل 15 هدفا ودخل مرماه ثلاثة أهداف واقتنص قمة المجموعة الأسبوع الماضي بعد فوزه على مركز شباب تلا وتعادل مركز شباب القزازين مع بلقاس ويسعى المنصورة الذي حقق أربعة انتصارات في أخر خمس مباريات للفوز والمحافظة على القمة .

ويسعى مركز شباب القزازين الثاني برصيد 26 نقطة بقيادة سامح العربي للعودة للانتصارات عندما يستضيف فريق بايونيرز الرابع برصيد 19 نقطة وحقق القزازين سبعة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 15 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف وتراجعت نتائج القزازين في الفترة الأخيرة وتعادل في أخر ثلاث مباريات مع مالية كفر الزيات ونبروه وبلقاس .

القزازين تعادل في مباراته الأخيرة مع بلقاس

كفر الزيات يستضيف بلقاس 

ويستضيف مالية كفر الزيات الثالث برصيد 23 نقطة فريق بلقاس التاسع برصيد 8 نقاط وحقق مالية كفر الزيات ستة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراتين وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وجمع  8 نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الصيد بالمحلة وكفر الشيخ والتعادل مع مركز شباب القزازين ونبروه ويسعى للفوز والوصول للنقطة 26 والاستمرار في سباق القمة.

ويحل كفر الشيخ السابع برصيد 16 نقطة ضيفا على نبروه الخامس برصيد 18 نقطة ..ويستضيف الصيد بالمحلة الثامن برصيد 13 نقطة فريق مركز شباب تلا الأخير برصيد خمس نقاط .

القسم الثاني ب المنصورة بني عبيد مركز شباب القزازين بايونيرز

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