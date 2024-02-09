الترسانة يواجه الفيوم والمنيا يستضيف شباب طامية فى القسم الثانى "ب"

يسعى الترسانة للمحافظة على فارق النقاط مع منافسيه عندما يواجه فريق الفيوم في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية في الأسبوع الثالث عشر للمجموعة الأولى " 2 " في دوري القسم الثاني " ب " وفي نفس التوقيت يلتقي الواسطى مع بني مزار ومركز شباب مغاغة مع نجوم مصر والمنيا مع مركز شباب طامية.

الترسانة المتصدر برصيد 29 نقطة بقيادة حسين شكري سيواجه الفيوم الثاني برصيد 19 نقطة في مباراة تمثل أهمية كبيرة للفريقين لأن الفوز يعني للترسانة الاقتراب من الصعود لدوري المحترفين بينما يعني للفيوم تقليص الفارق إلى سبع نقاط.

وحقق الترسانة الأرقام الأفضل في المجموعة بتسعة انتصارات والتعادل مرتين ولم يتعرض للهزيمة ويملك أقوي هجوم ودفاع في المجموعة وسجل 24 هدفا ودخل مرماه ثلاثة أهداف بينما حقق الفيوم أربعة انتصارات وتعادل سبع مرات ولم يتعرض للهزيمة وسجل عشرة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف.

شباب مغاغة يستضف نجوم مصر

ويحل نجوم مصر الثالث برصيد 17 نقطة ضيفا على مركز شباب مغاغة الثامن برصيد سبع نقاط ويسعى نجوم مصر للفوز والوصول للنقطة 20 وانتظار هزيمة الترسانة أمام الفيوم لتقليص الفارق مع الترسانة إلى تسع نقاط في وجود مباراة متبقية لنجوم مصر.

ويستضيف المنيا الرابع برصيد 16 نقطة بقيادة بر كات إبراهيم فريق مركز شباب طامية الخامس برصيد 14 نقطة في مباراة تحسين المراكز.

مباراة قاع بين الواسطى وبني مزار

وفي مباراة قاع ساخنة يستضيف الواسطى الأخير برصيد ست نقاط فريق بني مزار السادس برصيد عشر نقاط ويسعى الواسطى لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم والوصول لنقطة التاسعة والابتعاد عن المركز الأخير بينما يسعى بني مزار للفوز للبقاء بعيدا عن صراع الهبوط للقسم الثالث.