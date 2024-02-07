الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. تلا يستضيف المنصورة والقزازين يواجه بلقاس

المنصورة تعادل في
المنصورة تعادل في مباراته الأخيرة مع بايونيرز

بعد توقف لمدة أسبوع تستأنف في الثانية والنصف عصر اليوم مواجهات  دوري القسم الثاني " ب " بإقامة خمس مباريات في الأسبوع الثالث عشر للمجموعة الثالثة " 1 " أهمها مباراتي القمة والقاع بين المنصورة ومركز شباب تلا وبلقاس مع مركز شباب القزازين.

مواجهتان بين القمة والقاع 

يحل مركز شباب القزازين المتصدر برصيد 25 نقطة بقيادة سامح العربي ضيفا على فريق بلقاس التاسع برصيد سبع نقاط، وحقق القزازين سبعة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 15 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف وجمع خمس نقاط من آخر ثلاث مباريات من الفوز على كفر الشيخ والتعادل مع مالية كفر الزيات ونبروه ويسعى للفوز والاحتفاظ بالقمة.

ويستضيف مركز شباب تلا الأخير برصيد خمس نقاط فريق المنصورة الثاني برصيد 24 نقطة بقيادة عبد اللطيف الدوماني، وحقق المنصورة ستة انتصارات وتعادل ست مرات ولم يتعرض للهزيمة وسجل 12 هدفا ودخل مرماه ثلاثة أهداف وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات، بالفوز على نبروه وبلقاس والتعادل مع بايونيرز ويسعى للفوز والوصول للنقطة 27 .

القزازين تعادل في الجولة الماضية مع نبروه

مالية كفر الزيات يواجه نبروه

ويحل مالية كفر الزيات الثالث برصيد 22 نقطة ضيفا على فريق نبروه الخامس برصيد 17 نقطة وحقق مالية كفر الزيات ستة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين وسجل 14 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف، وجمع سبع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الصيد بالمحلة وكفر الشيخ والتعادل مع القزازين ويسعى للفوز للبقاء في المنافسة على القمة.

ويستضيف بايونيرز الرابع برصيد 18 نقطة بقيادة عمرو فهيم فريق الصيد بالمحلة الثامن برصيد 12 نقطة، وتحسنت نتائج بايونيرز في وجود عمرو فهيم وفاز على مركز شباب تلا وبني عبيد وتعادل مع المنصورة ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 .

أخيرا يستضيف كفر الشيخ السادس برصيد 16 نقطة، فريق بني عبيد السابع برصيد 14 نقطة في مباراة متكافئة بعيدا عن صراع القمة والقاع، من ناحية أخرى قررت لجنة المسابقات لاتحاد الكرة تأجيل مباريات الأسبوع الثالث عشر للمجموعة الثالثة “ 2 ” التي كان مقرر ا إقامتها اليوم التقام يوم الأربعاء المقبل .

القسم الثاني ب المنصورة مركز شباب تلا بلقاس مركز شباب القزازين

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