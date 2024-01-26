المريخ وكهرباء الإسماعيلية يتصدران المجموعة الثانية في القسم الثاني "ب"

احتفظ فريق المريخ البورسعيدي بقمة المجموعة الثانية “1“ في دوري القسم الثاني ”ب” بعد فوزه على نجمة سيناء 3-2 في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثاني عشر وأدارها الحكم محمد الجرايحي ليرتفع رصيد المريخ إلى 22 نقطة ويتوقف رصيد نجمة سيناء عند 8 نقاط.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم أحمد هاشم للمريخ ثم تعادل كانو لنجمة سيناء وفي الشوط الثاني سجل عمر خالد ومحمد عوض الهدفين الثاني والثالث للمريخ ثم سجل نجمة سيناء هدفه الثاني.

وفي سياق متصل، فاز العبور على جنوب سيناء 3- 2 في المباراة التي أدارها الحكم محمد المنياوي ليرتفع رصيد العبور إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد جنوب سيناء عند 12 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم العبور بهدف سجله طارق مصيلحي وفي الشوط الثاني سجل مصطفى أوفا وكريم شحاتة الهدفين الثاني والثالث ثم سجل جنوب سيناء هدفين.

أما فريق النصر فقد فاز على مركز شباب العريش بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيد النصر إلى 18 نقطة ويبقى رصيد مركز شباب العريش خاليا من النقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف سجله عمرو ناصر وفي الشوط الثاني سجل محمد بديع ويوسف الدون الهدفين الثاني والثالث.

وفاز المستقبل سبورت على الشمس بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد العواض ليرتفع رصيد المستقبل سبورت إلى 14 نقطة ويتوقف رصيد الشمس عند 14 نقطة، وجاء الهدفان في الشوط الأول وسجلهما جمال رمضان وحسن علي.

وفي المجموعة الثانية " 2 " صعد كهرباء الإسماعيلية للقمة بعد فوزه خارج أرضه على مصر للتأمين بهدف سجله محمود دعبسة في الدقيقة 52 في المباراة التي أدارها الحكم محمد حليم ليرتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد مصر للتأمين عند 12 نقطة.

وفاز تيم إف سي على إيسترن كومباني بهدف سجله سجل كريم عمر في المباراة التي أدارها الحكم عمرو السيد ليرتفع رصيد تيم إف سي إلى 19 نقطة ويتوقف رصيد إيسترن كومباني عند عشر نقاط.

وفاز اتحاد الشرطة على ألو إيجيبت بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم محمد القاضي ليرتفع رصيد اتحاد الشرطة إلى 12 نقطة ويتوقف رصيد ألو إيجيبت عند 8 نقاط.