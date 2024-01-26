الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديروط يستضيف شبان قنا والترسانة يواجه شباب مغاغة.. اليوم

فريق الترسانة
فريق الترسانة

تقام اليوم سبع مباريات في الأسبوع الثاني عشر للمجموعة الأولى " 1 "و"2" في دوري القسم الثاني " ب "، ففي المجموعة الأولى " 1 " يستضيف ديروط المتصدر برصيد 22 نقطة بقيادة علاء إبراهيم فريق شبان قنا السابع برصيد 11 نقطة، ويسعى ديروط للفوز والاحتافظ بالقمة في ظل المطاردة الشرسة من الألومنيوم وأسمنت أسيوط وكيما أسوان.

الألومنيوم يواجه طهطا 

ويحل الألومنيوم الثاني برصيد 21 نقطة بقيادة هشام عبد المنعم ضيفا على فريق طهطا السادس برصيد 12 نقطة، ويسعى الألومنيوم للفوز والوصول للقمة في حالة تعثر ديروط أمام شبان قنا.

فريق ديروط

ويحل أسمنت أسيوط الثالث برصيد 18 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس ضيفا على فريق قوص الأخير برصيد نقطة واحدة حصل عليها من التعادل في الجولة الماضية مع شبان قنا بعد تسع هزائم متتالية.

ويسعى كيما أسوان الرابع برصيد 18 نقطة بقيادة عيد مرازيق لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف فريق الأقصر الخامس برصيد 13 نقطة.

وفي المجموعة الأولى " 2 " يستضيف الترسانة المتصدر برصيد 23 نقطة بقيادة حسين شكري فريق مركز شباب مغاغة الثامن برصيد سبع نقاط ويسعى الترسانة لمواصلة انتصاراته وتأكيد انفراده بالقمة خاصة أن له مباراة مؤجلة مع المنيا.

بني مزار يستضيف الفيوم

ويحل الفيوم الثاني برصيد 18 نقطة ضيفا على فريق بني مزار السادس برصيد تسع نقاط، ويستضيف نجوم مصر الثالث برصيد 17 نقطة فريق المنيا الخامس برصيد 13 نقطة بقيادة بركات إبراهيم وله مباراة مؤجلة مع الترسانة.

وتختتم مواجهات الأسبوع الثاني عشر للمجموعة الأولى " 2 " غدا " السبت " بمباراة تليفونات بني سويف السابع برصيد سبع نقاط والواسطى الأخير برصيد ست نقاط وهو الفريق الوحيد في المجموع الذي لم يحقق أي فوز وتقام المباراة بملعب الترسانة. 

القسم الثاني ب ديروط شبان قنا الترسانة مركز شباب مغاغة

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