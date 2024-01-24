الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني (ب): هلال مطروح يهزم كوم حمادة في يوم سقوط الكبار

فريق هلال مطروح
فريق هلال مطروح

اشتعلت المنافسة على قمة المجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب" بعد هزيمة سبورتنج والحمام ودلفي وفوز هلال مطروح ودمنهور.

المجد السكندري حقق مفاجأة بفوزه على سبورتنج المتصدر بهدفين مقابل هدف  ليتوقف رصيد سبورتنج عند 22 نقطة ويرتفع رصيد المجد إلى 14 نقطة .

وفاز دمنهور على الحمام بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أدارها الحكم أحمد حسونة ليرتفع رصيد دمنهور إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد الحمام عند 19 نقطة  ..انتهى الشوط الأول بتقدم دمنهور بهدف سجله لاعب الحمام في مرماه وفي الشوط الثاني سجل عبد العزيز إبراهيم وأحمد العربي الهدفين الثاني والثالث .

واستعاد هلال مطروح بقيادة علي عاشور نغمة الانتصارات وهزم شباب كوم حمادة بملعبه بهدف سجله محمد إدكو من ركلة جزاء ليرتفع رصيد هلال مطروح إلى 19 نقطة ويتوقف ر صيد شباب كوم حمادة عند 15 نقطة.

وحقق طلائع الأسطول فوزا غاليا وهزم  دلفي 3-2 في المباراة التي أدارها الحكم محمد عبد الباسط  ليرتفع رصيد طلائع الأسطول إلى 11 نقطة ويتوقف رصيد دلفي عند 18 نقطة..انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم طلائع الأسطول بهدف سجله خالد فيليكس وتعادل بوبو لفريق دلفي وفي الشوط الثاني سجل إسلام فتحي وعطيتو الهدفين الثاني والثالث لطلائع الأسطول ثم سجل كريم شطا الهدف الثاني لدلفي.

وواصل الأوليمبي نزيف النقاط وتعادل مع الإسكندرية للبترول بدون أهداف ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى 14 نقطة ورصيد الإسكندرية للبترول إلى عشر نقاط  وشهدت  المباراة أربع حالات طرد وأخرج الحكم علي الكيكي الذي أربع بطاقات حمراء لريمون جميل لاعب الأوليمبي وكريم عادل لاعب الإسكندرية للبترول بعد الاشتباك بينهما ومحمد كمال لاعب الأوليمبي للإعتراض ثم طرد لاعب أخر من الإسكندرية للبترول .

القسم الثاني ب هلال مطروح شباب كوم حمادة المجد السكندري سبورتنج

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