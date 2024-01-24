القسم الثانى "ب".. القزازين يستضيف نبروه والمنصورة يواجه بايونيرز

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء، خمس مباريات قوية في الأسبوع الثاني عشر للمجموعة الثالثة “1” في دوري القسم الثاني "ب" أهمها مباراتي مركز شباب القزازين المتصدر مع نبروه والمنصورة الثاني مع بايونيرز كما يلتقي بني عبيد مع مركز شباب تلا والصيد بالمحلة مع بلقاس ومالية كفر الزيات مع كفر الشيخ.

القزازين يدافع عن القمة أمام نبروه

مركز شباب القزازين المتصدر برصيد 24 نقطة بقيادة سامح العربي يستضيف فريق نبروه السادس برصيد 16 نقطة في مباراة يرفع خلالها الفريقان شعار لابديل عن الفوز القزازين للمحافظة على الصدارة بعد أن تقلص الفارق مع المنصورة عقب تعادل القزازين مع مالية كفر الزيات في الجولة الماضية إلى نقطة واحدة ونبروه للوصول إلى النقطة 19 وتقليص الفارق مع القزازين إلى خمس نقاط.

ويستضيف المنصورة الثاني برصيد 23 نقطة بقيادة عبد اللطيف الدوماني فريق بايونيرز الرابع برصيد 17 نقطة في مباراة قوية في ظل تحسن نتائج بايونيرز بعد تولي عمرو فهيم قيادة الفريق خلفا لخالد متولي.

ويسعى المنصورة للفوز والوصول للنقطة 26 والانفراد بالقمة في حالة تعثر مركز شباب القزازين أمام نبروه في حين يسعى بايونيرز لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 20.

بايونيرز فاز في الجولة الماضية على بني عبيد

مباراة الفرصة الأخيرة

وفي مباراة الفرصة الأخيرة يحل كفر الشيخ الخامس برصيد 16 نقطة ضيفا على فريق مالية كفر الزيات الثالث برصيد 19 نقطة ويسعى كل فريق لحصد النقاط الثلاث للاستمرار في سباق القمة إذا تعثر مركز شباب القزازين أمام نبروه.

وفي مباراتين للهروب من شبح الهبوط للقسم الثالث يحل مركز شباب تلا الأخير برصيد أربع نقاط ضيفا على فريق بني عبيد السابع برصيد 13 نقطة ويستضيف الصيد بالمحلة الثامن برصيد تسع نقاط فريق بلقاس التاسع برصيد سبع نقاط.