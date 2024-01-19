الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثانى "ب".. الأولمنيوم يستضيف ديروط وكيما يواجه أسمنت أسيوط

فريق ديروط
فريق ديروط

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، أربع مباريات في الأسبوع الحادي عشر للمجموعة الأولى "1" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي الألومنيوم مع ديروط وأسمنت أسيوط مع كيما في مباراتي القمة وملوي مع طهطا وشبان قنا مع قوص.

مباراة قمة بين الألومنيوم وديروط 

في نجع حمادي يستضيف الألومنيوم الثاني برصيد 20 نقطة بقيادة هشام عبدالمنعم فريق ديروط المتصدر برصيد 21 نقطة بقيادة علاء إبراهيم في مباراة القمة.

فريق الألومنيوم حقق ستة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل 14 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف وحقق الفوز في أخر مباراتين على كيما أسوان وقوص بينما حقق ديروط ستة انتصارات وتعادل ثلاث مرات ويحتفظ بسجله خاليا من الهزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه ستة أهداف وفاز في أخر ثلاث مباريات على قوص وطهطا وملوي.

أسمنت أسيوط يستضيف كيما 

وفي مباراة قمة أخرى يستضيف أسمنت أسيوط الرابع برصيد 15 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس فريق كيما أسوان الثالث برصيد 18 نقطة بقيادة عيد مرازيق.

وحقق أسمنت أسيوط أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل 13 هدفا ودخل مرماه ستة أهداف ولم يحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع الألومنيوم والأقصر والهزيمة أمام شبان قنا بينما حقق كيما أسوان خمسة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على شبان قنا والتعادل مع ملوي والهزيمة أمام الألومنيوم.

ويستضيف شبان قنا السادس برصيد عشر نقاط فريق قوص الأخير بدون نقاط والذي يبحث عن الفوز الأول..ويحل طهطا السابع برصيد تسع نقاط ضيفا على فريق ملوي الثامن برصيد خمس نقاط.

القسم الثاني ب الالومنيوم ديروط كيما أسمنت أسيوط

مواد متعلقة

سبورتنج يهزم الأوليمبي ويواصل انفراده بقمة مجموعته في دوري القسم الثاني "ب"

القسم الثاني "ب".. القزازين يحتفظ بقمة مجموعته والمنصورة يهزم بلقاس

سبورتنج يواجه الأوليمبي والحمام يستضيف هلال مطروح في القسم الثاني "ب"

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

عاجل.. خلال ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

الجارديان: ترحيل مهاجرى رواندا بداية مشكلات سوناك

لماذا تشير انتخابات أمريكا 2024 إلى إعادة حقبة جديدة من الزمن بالولايات المتحدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس