القسم الثانى "ب".. الأولمنيوم يستضيف ديروط وكيما يواجه أسمنت أسيوط

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، أربع مباريات في الأسبوع الحادي عشر للمجموعة الأولى "1" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي الألومنيوم مع ديروط وأسمنت أسيوط مع كيما في مباراتي القمة وملوي مع طهطا وشبان قنا مع قوص.

مباراة قمة بين الألومنيوم وديروط

في نجع حمادي يستضيف الألومنيوم الثاني برصيد 20 نقطة بقيادة هشام عبدالمنعم فريق ديروط المتصدر برصيد 21 نقطة بقيادة علاء إبراهيم في مباراة القمة.

فريق الألومنيوم حقق ستة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل 14 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف وحقق الفوز في أخر مباراتين على كيما أسوان وقوص بينما حقق ديروط ستة انتصارات وتعادل ثلاث مرات ويحتفظ بسجله خاليا من الهزائم وسجل 16 هدفا ودخل مرماه ستة أهداف وفاز في أخر ثلاث مباريات على قوص وطهطا وملوي.

أسمنت أسيوط يستضيف كيما

وفي مباراة قمة أخرى يستضيف أسمنت أسيوط الرابع برصيد 15 نقطة بقيادة الإسباني جونزاليس فريق كيما أسوان الثالث برصيد 18 نقطة بقيادة عيد مرازيق.

وحقق أسمنت أسيوط أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراتين وسجل 13 هدفا ودخل مرماه ستة أهداف ولم يحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع الألومنيوم والأقصر والهزيمة أمام شبان قنا بينما حقق كيما أسوان خمسة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مباراة واحدة وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف وجمع أربع نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على شبان قنا والتعادل مع ملوي والهزيمة أمام الألومنيوم.

ويستضيف شبان قنا السادس برصيد عشر نقاط فريق قوص الأخير بدون نقاط والذي يبحث عن الفوز الأول..ويحل طهطا السابع برصيد تسع نقاط ضيفا على فريق ملوي الثامن برصيد خمس نقاط.