الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني "ب".. القزازين يحتفظ بقمة مجموعته والمنصورة يهزم بلقاس

جانب من مباراة بلقاس
جانب من مباراة بلقاس والمنصورة

احتفظ فريق مركز شباب القزازين بصدارة المجموعة الثالثة “1“ في دوري القسم الثاني ” ب ” بعد تعادله مع مالية كفر الزيات بملعبه بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الحادي عشر وأدارها الحكم فرج سعد ليرتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى 24 نقطة ويرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 19 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم القزازين بهدف سجله محمد سعيد جهينة وفي الشوط الثاني سجل علاء الدين متولي هدف التعادل لمالية كفر الزيات.

وفاز المنصورة على بلقاس بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم محمد طعيمة ليرتفع رصيد المنصورة إلى 23 نقطة ويتوقف ر صيد بلقاس عند سبع نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنصورة بهدفين سجلهما محمد عبد القادر ومحمد الحدقة في الدقيقتين 31 و38.

وفاز بايونيرز على بني عبيد بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جلال ليرتفع رصيد بايونيرز إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد بني عبيد عند 13 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تقدم بايونيرز بهدف سجله علي محمود علي من ركلة جزاء وقام الحكم بطرد عبد الرحمن يوسف لاعب بني عبيد ثم سجل أحمد إسماعيل الهدف الثاني.

مباراة بايونيرز وبني عبيد

واستعاد فريق كفر الشيخ نغمة الانتصارات وهزم مركز شباب تلا 3-1 ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 16 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب تلا عند أربع نقاط.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم كفر الشيخ بهدف سجله أبوبكر ديالو وتعادل محمود عبد الحفيظ لمركز شباب تلا وفي الشوط الثاني سجل بلال زكريا والعربي جمال الهدفين الثاني والثالث لكفر الشيخ في الدقيقتين 70 و88.

وفاز نبروه على الصيد بالمحلة بهدف سجله محمد بيبو في المباراة التي أدارها الحكم وليد ناجي ليرتفع رصيد نبروه إلى 16 نقطة ويتوقف رصيد الصيد بالمحلة عند تسع نقاط.

دوري القسم الثاني ب مركز شباب القزازين المنصورة بلقاس بني عبيد

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