القسم الثاني.. مباراة قمة بين مالية كفر الزيات والقزازين والمنصورة يواجه بلقاس

تقام في الثانية والنصف عصر اليوم خمس مباريات في الأسبوع الحادي عشر للمجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب"، أهمها مباراة القمة بين مالية كفر الزيات ومركز شباب القزازين وبلقاس مع المنصورة الثاني .

في ملعبه يستضيف مالية كفر الزيلات الثالث برصيد 18 نقطة فريق مركز شباب القزازين المتصدر برصيد 23 نقطة وفي حالة فوز مالية كفر الزيات سيتقص الفارق بين الفريقين إلى نقطتين وإذا فاز القزازين سيزيد الفارق إلى 8 نقاط وبيتعد مالية كفر الزيات عن المنافسة وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل سيكون في صالح المنصورة إذا نجح في الفوز على بلقاس.

المنصورة يسعى للفوز على بلقاس

ويحل المنصورة الثاني برصيد 20 نقطة بقيادة عبد اللطيف الدوماني ضيفا على فريق بلقاس الاسع برصيد سبع نقاط ويرفع المنصورة شعار لابديل عن الفوز والوصول للنقطة 23 والتساوي مع مركز شباب القزازين في حالة هزيمته أمام مالية كفر الزيات أو تقليص الفارق إلى نقطة واحدة في حالة تعادل القزازين مع مالية كفر الزيات .

ويستضيف كفر الشيخ الخامس برصيد 13 نقطة فريق مركز شباب نلا الأخير برصيد أربع نقاط في مباراة قد تكون سهلة لفريق كفر الشيخ الذي يسعى للعودة للانتصارات والمنافسة على القمة في حالة هزيمة القزازين أمام مالية كفر الزيات .

نبروه فاز في الجولة الماضية على بلقاس

بايونيرز يواجه بني عبيد

وفي ملعب شربين يلتقي بايونيرز الرابع برصيد 14 نقطة مع بني عبيد السادس برصيد 13 نقطة في مواجهة قوية يسعى كل فريق لحصد نقاطها الثلاث للتقدم حطوة للأمام في جدول ترتيب فرق المجموعة .

ويستضيف نبروه السابرع برصيد 13 نقطة فريق الصيد بالمحلة الثامن برصيد تسع نقاط ويسعى نبروه لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 16 بينما يسعى الصيد بالمحلة لإيقاف نزيف النقاط والبقاء بعيدا عن صراع الهبوط .