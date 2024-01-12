ديروط والترسانة يحتفظان بقمة مجموعتى الصعيد فى القسم الثانى "ب"

احتفظ فريق ديروط بقمة المجموعة الأولى "1" في القسم الثاني "ب" بعد فوزه على ملوي 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جابر ليرتفع رصيد ديروط إلى 21 نقطة ويتوقف رصيد ملوي عند خمس نقاط، انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم مصطفى عصعص لديروط وتعادل ملوي عن طريق مصطفى وافي، وفي الشوط الثاني سجل مصطفى عصعص هدف الفوز لديروط.

وفاز الألومنيوم على قوص 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم عمرو يوسف ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 20 نقطة ويبقي قوص في المركز الأخير بدون نقاط.

وفاز كيما أسوان على شبان قنا بهدف سجله عبدالمجيد ياسين في المباراة التي أدارها الحكم محمد علي المنياوي ليرتفع رصيد كيما أسوان إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد شبان قنا عند عشر نقاط.

وتعادل الأقصر مع أسمنت أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم أحمد الدليل ليرتفع رصيد أسمنت أسيوط إلى 15 نقطة ورصيد الأقصر إلى 13 نقطة، انتهى الشوط الأول بتقدم أسمنت أسيوط بهدف، وفي الشوط الثاني تعادل أحمد حمودي للأقصر من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة الأولى "2" أحكم الترسانة قبضته على القمة بعد فوزه على مركز شباب طامية بثلاثة أهداف نظيفة ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب طامية عند 14 نقطة.. انتهى الشوط الأول بتقدم الترسانة بهدف سجله أوجستين أوتو، وفي الشوط الثاني سجل محمد ناجح وإسلام فتحي الهدفين الثاني والثالث.

فريق الترسانة

واستعاد بني مزار نغمة الانتصارات وهزم المنيا 3-1 في المباراة التي أدارها الحكم إبراهيم شاهين ليرتفع رصيد بني مزار إلى 8 نقاط ويتوقف رصيد المنيا عند 13 نقطة.. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني تقدم بني مزار بهدفين سجلهما أحمد عصام ثم سجل المنيا هدفه الوحيد لكن محمد عبدالسميع أضاف الهدف الثالث لبني مزار.

وفاز الفيوم على الواسطى بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة ويتوقف رصيد الواسطى عند ست نقاط.

وفي المجموعة الثانية "2" عاد بورفؤاد بثلاث نقاط غالية بعد فوزه على بورتو السويس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أدارها الحكم شريف حسن ليرتفع رصيد بورفؤاد إلى 16 نقطة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن كهرباء الإسماعيلية المتصدر بينما توقف رصيد بورتو السويس عند أربع نقاط، انتهى الشوط الأول بتقدم بورفؤاد بهدفين سجلهما فادي طلعت وإبراهيم السامولي في الدقيقتين 24 و35 وفي الشوط الثاني سجل بورتو السويس هدفه الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.