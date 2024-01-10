سبورتنج يؤكد انفراده بقمة مجموعته في القسم الثالث والأوليمبي يتعادل مع دمنهور

أحكم فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق قبضته على قمة المجموعة الثالثة “ 2 “ في دوري القسم الثاني ” ب ” بعد فوزه على فريق طلائع الأسطول بهدف سجله عبد الرحمن أحمد في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع العاشر ليرتفع رصيد سبورتنج إلى 19 نقطة ويتقدم بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الذي يحتل المركز الثاني واستفاد من تعثر مركز شباب كوم حمادة وهلال مطروح بينما توقف رصيد طلائع الأسطول عند سبع نقاط.

وتعرض مركز شباب كوم حمادة للهزيمة بملعبه أمام الإسكندرية للبترول بنتيجة 1-2 في المباراة التي أدارها الحكم علي الكيكي ليتوقف رصيد مركز شباب كوم حمادة عند 15 نقطة ويرتفع رصيد الإسكندرية للبترول إلى 8 نقاط.

وتعادل هلال مطروح مع دلفي بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق ليرتفع رصيد هلال مطروح إلى 16 نقطة في المركز الثاني ويرتفع رصيد دلفى إلى 15 نقطة..انتهى الشوط الأول بتقدم دلفي بهدف سجله عبد الرحمن بوبو وفي الشوط الثاني سجل نادر شيبو هدف التعادل لهلال مطروح.

وتعادل الحمام مع المجد السكندري بدون أهداف في المباراة التي أدارها رضا النعناعي ليرتفع رصيد الحمام إلى 16 نقطة ورصيد المجد إلى 11 نقطة.

وتعادل الأوليمبي مع دمنهور بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم عمروعايد ليرتفع رصيد الأوليمبي إلى 13 نقطة ورصيد دمنهور إلى 11 نقطة.