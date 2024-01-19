طامية يستضيف نجوم مصر ومغاغة يواجه بنى مزار فى دورى القسم الثانى "ب"

تقام اليوم الجمعة، ثلاث مباريات في المجموعة الأولى "2" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي الفيوم مع تليفونات بني سويف ومركز شباب مغاغة مع بني مزار ومركز شباب طامية مع نجوم مصر في حين قررت لجنة المسابقات تأجيل أهم مباريات الأسبوع بين المنيا والترسانة لتقام يوم 2 فبراير المقبل.

في غياب الترسانة المنفرد بصدارة المجموعة برصيد 23 نقطة من تسع مباريات ستكون مباريات اليوم إما لتحسين المراكز أو الهروب من شبح الهبوط وهناك فريقان لديهما بصيص من الأمل في ملاحقة الترسانة وهما الفيوم ونجوم مصر.

الفيوم يستضيف تليفونات بني سويف

في ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية يستضيف الفيوم الثاني برصيد 15 نقطة فريق تليفونات بني سويف السابع برصيد سبع نقط ولعب الفيوم 8 مباريات حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات ولم يتعرض لأى هزيمة وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف وبعد خمس تعادلات متتالية مع الترسانة ونجوم مصر ومركز شباب طامية والمنيا ومركز شباب مغاغة فاز في الجولة الماضية على الواسطى ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18 وتقليص الفارق مع الترسانة إلى خمس نقاط.

في المقابل حقق تليفونات بني سويف انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر ست مباريات وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 17 هدفا وفاز في أخر مبارياته على مركز شباب مغاغة 3-1 ويسعى لفوز للبقاء بعيدا عن المركز الأخير الذي يهبط صاحبه للقسم الثالث.

طامية خسر في الجولة الماضية أمام الترسانة

وفي ملعب الإعلاميين يلتقي مركز شباب طامية الرابع برصيد 14 نقطة مع نجوم مصر الثالث بنفس الرصيد ولعب طامية بقيادة رمضان رجب تسع مباريات حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وبعد ثلاثة انتصارات متتالية خسر في الجولة الماضية أمام الترسانة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 17.

ولعب نجوم مصر 8 مباريات حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل 13 هدفا ودخل مرماه أربعة أهداف ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 17 نقطة.

ديربي منياوي بين مغاغة وبني مزار

وفي مباراة ديربي منياوي يلتقي مركز شباب مغاغة الأخير برصيد ست نقاط مع بني مزار السادس برصيد 8 نقاط في مباراة يسعى كل فريق لحصد نقاطها الثلاث للهروب من صراع الهبوط.