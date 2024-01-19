الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طامية يستضيف نجوم مصر ومغاغة يواجه بنى مزار فى دورى القسم الثانى "ب"

بني مزار فاز في مباراته
بني مزار فاز في مباراته الأخيرة على المنيا

تقام اليوم الجمعة، ثلاث مباريات في المجموعة الأولى "2" في دوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي الفيوم مع تليفونات بني سويف ومركز شباب مغاغة مع بني مزار ومركز شباب طامية مع نجوم مصر في حين قررت لجنة المسابقات تأجيل أهم مباريات الأسبوع بين المنيا والترسانة لتقام يوم 2 فبراير المقبل.

في غياب الترسانة المنفرد بصدارة المجموعة برصيد 23 نقطة من تسع مباريات ستكون مباريات اليوم إما لتحسين المراكز أو الهروب من شبح الهبوط وهناك فريقان لديهما بصيص من الأمل في ملاحقة الترسانة وهما الفيوم ونجوم مصر.

الفيوم يستضيف تليفونات بني سويف 

في ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية يستضيف الفيوم الثاني برصيد 15 نقطة فريق تليفونات بني سويف السابع برصيد سبع نقط ولعب الفيوم 8 مباريات حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادل ست مرات ولم يتعرض لأى هزيمة وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه أربعة أهداف وبعد خمس تعادلات متتالية مع الترسانة ونجوم مصر ومركز شباب طامية والمنيا ومركز شباب مغاغة فاز في الجولة الماضية على الواسطى ويسعى للفوز والوصول للنقطة 18 وتقليص الفارق مع الترسانة إلى خمس نقاط.

في المقابل حقق تليفونات بني سويف انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر ست مباريات وسجل تسعة أهداف ودخل مرماه 17 هدفا وفاز في أخر مبارياته على مركز شباب مغاغة 3-1 ويسعى لفوز للبقاء بعيدا عن المركز الأخير الذي يهبط صاحبه للقسم الثالث.

طامية خسر في الجولة الماضية أمام الترسانة 

وفي ملعب الإعلاميين يلتقي مركز شباب طامية الرابع برصيد 14 نقطة مع نجوم مصر الثالث بنفس الرصيد ولعب طامية بقيادة رمضان رجب تسع مباريات حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وبعد ثلاثة انتصارات متتالية خسر في الجولة الماضية أمام الترسانة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 17.

ولعب نجوم مصر 8 مباريات حقق خلالها أربعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل 13 هدفا ودخل مرماه أربعة أهداف ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 17 نقطة.

ديربي منياوي بين مغاغة وبني مزار 

وفي مباراة ديربي منياوي يلتقي مركز شباب مغاغة الأخير برصيد ست نقاط مع بني مزار السادس برصيد 8 نقاط في مباراة يسعى كل فريق لحصد نقاطها الثلاث للهروب من صراع الهبوط.

القسم الثاني ب مركز شباب طامية نجوم مصر بنى مزار مركز شباب مغاغة

مواد متعلقة

سبورتنج يهزم الأوليمبي ويواصل انفراده بقمة مجموعته في دوري القسم الثاني "ب"

القسم الثاني "ب".. القزازين يحتفظ بقمة مجموعته والمنصورة يهزم بلقاس

القسم الثاني.. مباراة قمة بين مالية كفر الزيات والقزازين والمنصورة يواجه بلقاس

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

عاجل.. خلال ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

الجارديان: ترحيل مهاجرى رواندا بداية مشكلات سوناك

لماذا تشير انتخابات أمريكا 2024 إلى إعادة حقبة جديدة من الزمن بالولايات المتحدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس