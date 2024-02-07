القسم الثاني (ب): المنصورة ينفرد بقمة مجموعته والقزازين يتعادل مع بلقاس

انفرد فريق المنصورة بقمة المجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب" بعد فوزه خارج أرضه على مركز شباب تلا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسوع الثالث عشر وأدارها الحكم أحمد الحلواني ليرتفع رصيد المنصورة إلى 27 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب تلا عند خمس نقاط..انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل إيهاب فؤاد الهدف الأول من ركلة جزاء وأضاف أسامة جمال الهدفين الثاني والثالث .

وتعادل مركز شباب القزازين مع بلقاس بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق عبد الرحيم ليرتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى 26 نقطة ويرتفع رصيد بلقاس إلى 8 نقاط..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني أهدر عمار القزاز لاعب القزازين ركلة جزاء تصدى لها المتولي عقل حارس بلقاس .

وفي مباراة مثيرة تعادل مالية كفر الزيات مع نبروه 4-4 ليرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 23 نقطة وير تفع رصيد نبروه إلى 18 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم نبروه 2 -1 وتقدم نبروه بهدفين سجلهما عبد الله عطية ومحمد بيبو في الدقيقتين 5 و15 وقلص مالية كفر الزيات الفارق بهدف سجله عبد الله الرويني من ركلة جزاء في الدقيقة 45 وفي الشوط الثاني سجل محمد بيبوهدف نبروه الثالث في الدقيقة 54 ثم سجل محمد الشاذلي هدف مالية كفر الزيات الثاني في الدقيقة 59 وسجل محمود الكوع هدف التعادل في الدقيقة 79 وأضاف عبدالله الرويني الهدف الرابع لمالية كفر الزيات في الدقيقة 83 وتعادل إسلام أسامة لنبروه في الدقيقة 90.

وفاز بني عبيد خارج أرضه على كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد بني عبيد إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد كفر الشيخ عند 16 نقطة، انتهى الشوط الأول بتقدم بني عبيد 2-1 وتقدم كفر الشيخ بهدف سجله عبدالله جمال ورد بني عبيد بهدفين سجلهما محمد زغلي وأحمد يوسف

وتعادل بايونيرز مع الصيد بالمحلة بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد أيمن ليرتفع رصيد بايونيرز إلى 19 نقطة ويرتفع رصيد الصيد بالمحلة إلى 13 نقطة.