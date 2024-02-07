الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القسم الثاني (ب): المنصورة ينفرد بقمة مجموعته والقزازين يتعادل مع بلقاس

مباراة المنصورة وشباب
مباراة المنصورة وشباب تلا

انفرد فريق المنصورة بقمة المجموعة الثالثة "1" في دوري القسم الثاني "ب"  بعد فوزه خارج أرضه على مركز شباب تلا بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسوع الثالث عشر وأدارها الحكم أحمد الحلواني ليرتفع رصيد المنصورة إلى 27 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب تلا عند خمس نقاط..انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وفي الشوط الثاني سجل إيهاب فؤاد الهدف الأول من ركلة جزاء وأضاف أسامة جمال الهدفين الثاني والثالث .

وتعادل مركز شباب القزازين مع بلقاس بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد طارق عبد الرحيم ليرتفع رصيد مركز شباب القزازين إلى 26 نقطة ويرتفع رصيد بلقاس إلى 8 نقاط..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني أهدر عمار القزاز لاعب القزازين ركلة جزاء تصدى لها المتولي عقل حارس بلقاس .

وفي مباراة مثيرة تعادل مالية كفر الزيات مع نبروه 4-4 ليرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 23 نقطة وير تفع رصيد نبروه إلى 18 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم نبروه 2 -1 وتقدم نبروه بهدفين سجلهما عبد الله عطية ومحمد بيبو في الدقيقتين 5 و15 وقلص مالية كفر الزيات الفارق بهدف سجله عبد الله الرويني من ركلة جزاء في الدقيقة 45 وفي الشوط الثاني سجل محمد بيبوهدف نبروه الثالث في الدقيقة 54 ثم سجل محمد الشاذلي هدف مالية كفر الزيات الثاني في الدقيقة 59 وسجل محمود الكوع هدف التعادل في الدقيقة 79 وأضاف عبدالله الرويني الهدف الرابع لمالية كفر الزيات في الدقيقة 83 وتعادل إسلام أسامة لنبروه في الدقيقة 90.

وفاز بني عبيد خارج أرضه على كفر الشيخ بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد بني عبيد إلى 17 نقطة ويتوقف رصيد كفر الشيخ عند 16 نقطة، انتهى الشوط الأول بتقدم بني عبيد 2-1 وتقدم كفر الشيخ بهدف سجله عبدالله جمال ورد بني عبيد بهدفين سجلهما محمد زغلي وأحمد يوسف

وتعادل بايونيرز مع الصيد بالمحلة بهدف لكل منهما في المباراة التي أدارها الحكم محمد أيمن ليرتفع رصيد بايونيرز إلى 19 نقطة ويرتفع رصيد الصيد بالمحلة إلى 13 نقطة.

دوري القسم الثاني ب المنصورة مركز شباب القزازين نبروه مالية كفر الزيات

مواد متعلقة

القسم الثاني "ب".. تلا يستضيف المنصورة والقزازين يواجه بلقاس

الألومنيوم يخطف قمة الصعيد فى القسم الثانى "ب" والترسانة يواصل انتصاراته

المريخ وكهرباء الإسماعيلية يتصدران المجموعة الثانية في القسم الثاني "ب"

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الرئيس السيسى يوجه برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

لكى تستعيد الكرة المصرية هيبتها

مدحت بشاى

مصريتنا.. والظهير الفكرى للرئيس

جلال حمام

واشنطن ولندن تتفقان على إحراج نتنياهو

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية