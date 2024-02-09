الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الترسانة يتعادل مع الفيوم ويحتفظ بقمة المجموعة الأولى "2" في القسم الثاني "ب"

مباراة الفيوم والترسانة
مباراة الفيوم والترسانة

اقترب فريق الترسانة بقيادة حسين شكري من الصعود لدوري المحترفين والمنافسة على الصعود لدوري الأضواء والشهرة بعدتعادله مع الفيوم بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية في الأسبوع الثالث عشر للمجموعة الأولى “ 2 “ في دوري القسم الثاني ” ب ”.

التعادل رفع رصيد الترسانة إلى 30 نقطة ليحتفظ بصدارة المجموعة بفارق عشر نقاط عن الفيوم .

بدأ الشوط الأول بهجوم للترسانة بحثا عن هدف مبكر لكن مدافعي الفيوم نجحوا في التصدي لكل الهجمات التي لم تكن بالقوة المطلوبة وبعد مرور الدقائق العشر الأولى انحصر اللعب في وسط الملعب وكانت الفرصة الوحيدة من ركلة حرة للترسانة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43 تصدى لها أحمد حمزة وسدد الكرة فوق العارضة ليطلق الحكم هيثم الشريف صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف .

في بداية الشوط الثاني أجري سعيد صبحي المدير الفني للفيوم تغييرين بنزول طهير سعيد و مهند أحمد بدلا من مصطفى سعد وأحمد شعبان وفي لدقيقة 56 احتسب الحكم هيثم الشريف ركلة جزاء للفيوم نتيجة لمسة يد من مدافع الترسانة تصدى لها محمود سامي وسجل هدف التقدم للفيوم.

في الدقيقة 60 تعرض أوجوستين أوتو مهاجم الترسانة للعرقلة داخل منطقة الجزتء واحتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها أوجوستين أوتو وسجل هدف التعادل للترسانة.

في الدقيقة 72 أجرى حسين شكري المدير الفني للتر سانة تغييرين بنزول إسلام فتحي وحسن الشاذلي بدلا من أحمد حمزة وخضر ورد سعيد صبحي بالدفع بصلاح الدين رفعت وعصام محمد وعبدالله مجدي بدلا من على عبد العزيز ومحمود سامي ونبيل إسماعيل .

بعد هدف التعادل للترسانة عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب دون خطورة على المرميين واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 .

القسم الثاني ب الترسانة حسين شكري الفيوم سعيد صبحي

مواد متعلقة

الترسانة يواجه الفيوم.. والمنيا يستضيف شباب طامية فى القسم الثانى "ب"

القسم الثانى "ب".. الألومنيوم يستضيف ملوى وأسمنت أسيوط يصطدم بديروط

القسم الثاني (ب): المنصورة ينفرد بقمة مجموعته والقزازين يتعادل مع بلقاس

الأكثر قراءة

عاجل| ردًا على بايدن.. رئاسة الجمهورية: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى دون قيود أو شروط

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مقتل محتجز لدى حماس فى قطاع غزة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

مصر تُفنّد مزاعم "بايدن" حول فتح معبر رفح فى 15 نقطة

عاجل| بعد ارتباط اسمه بتدريب الجزائر.. موقف كولر من الرحيل عن الأهلى

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس