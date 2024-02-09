الترسانة يتعادل مع الفيوم ويحتفظ بقمة المجموعة الأولى "2" في القسم الثاني "ب"

اقترب فريق الترسانة بقيادة حسين شكري من الصعود لدوري المحترفين والمنافسة على الصعود لدوري الأضواء والشهرة بعدتعادله مع الفيوم بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم بملعب اتحاد الشرطة بالعباسية في الأسبوع الثالث عشر للمجموعة الأولى “ 2 “ في دوري القسم الثاني ” ب ”.

التعادل رفع رصيد الترسانة إلى 30 نقطة ليحتفظ بصدارة المجموعة بفارق عشر نقاط عن الفيوم .

بدأ الشوط الأول بهجوم للترسانة بحثا عن هدف مبكر لكن مدافعي الفيوم نجحوا في التصدي لكل الهجمات التي لم تكن بالقوة المطلوبة وبعد مرور الدقائق العشر الأولى انحصر اللعب في وسط الملعب وكانت الفرصة الوحيدة من ركلة حرة للترسانة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43 تصدى لها أحمد حمزة وسدد الكرة فوق العارضة ليطلق الحكم هيثم الشريف صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف .

في بداية الشوط الثاني أجري سعيد صبحي المدير الفني للفيوم تغييرين بنزول طهير سعيد و مهند أحمد بدلا من مصطفى سعد وأحمد شعبان وفي لدقيقة 56 احتسب الحكم هيثم الشريف ركلة جزاء للفيوم نتيجة لمسة يد من مدافع الترسانة تصدى لها محمود سامي وسجل هدف التقدم للفيوم.

في الدقيقة 60 تعرض أوجوستين أوتو مهاجم الترسانة للعرقلة داخل منطقة الجزتء واحتسب الحكم ركلة جزاء تصدى لها أوجوستين أوتو وسجل هدف التعادل للترسانة.

في الدقيقة 72 أجرى حسين شكري المدير الفني للتر سانة تغييرين بنزول إسلام فتحي وحسن الشاذلي بدلا من أحمد حمزة وخضر ورد سعيد صبحي بالدفع بصلاح الدين رفعت وعصام محمد وعبدالله مجدي بدلا من على عبد العزيز ومحمود سامي ونبيل إسماعيل .

بعد هدف التعادل للترسانة عاد اللعب لينحصر في وسط الملعب دون خطورة على المرميين واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 .