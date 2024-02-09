القسم الثاني "ب".. الألومنيوم يحتفظ بقمة مجموعته وقوص والواسطى يحققان الانتصار الأول

احتفظ فريق الألومنيوم بصدارة المجموعة الأولى " 1 " في دوري القسم الثاني " ب " بعد فوزه بملعبه على ملوي بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت اليوم في الأسبوع الثالث عشر وأدارها الحكم أمير السيد ليرتفع رصيد الألومنيوم إلى 27 نقطة ويتوقف رصيد ملوي عند خمس نقاط ..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وفي الشوط الثاني سجل أحمد وجيه الهدف الأول وأضاف أسلم رمضان الهدف الثاني من ركلة جزاء .

واحتفظ فريق ديروط بالمركز الثاني بعد فوزه خارج ملعبه على أسمنت أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد ديروط إلى 26 نقطة ويتوقف رصيد أسمنت أسيوط عند 19 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم ديروط 3-1 ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني .

وحقق قوص أول فوز هذا الموسم بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف أمام الأقصر إلى الفوز 2-1 في المباراة التي أدارها الحكم أحمد عبد العال ليرتفع رصيد قوص إلى خمس نقاط ويتوقف رصيد الأقصر عند 14 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم الأقصر بهدف سجله أحمد حمودي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء وفي الشوط الثاني تعادل قوص وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركل جزاء لقوص تصدى لها أحمد عبد الحكيم وسجل هدف الفوز لقوص .

وفاز طهطا على شبان قنا بهدف دون رد في المباراة التي أدارها الحكم أحمد جمال ليرتفع رصيد طهطا إلى 15 نقطة ويتوقف رصيد شبان قنا عند 12 نقطة ..انتهى الشوط الأول بالتعادل السلببي وفي الشوط الثاني سجل طهطا هدف الفوز .

وفي المجموعة الأولى " 2 " تعادل نجوم مصر مع شباب مغاغة بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم محمد عادل ليرتفع رصيد نجوم مصر إلى 18 نقطة ورصيد مركز شباب مغاغة إلى 8 نقاط .

وفاز المنيا مركز شباب طامية بهدفين نظيفين في المباراة التي أدارها الحكم أحمد أبوشعيشع ليرتفع رصيد المنيا إلى 19 نقطة ويتوقف رصيد مركز شباب طامية عند 14 نقطة ..انتهى الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف سجله كريم حسن في الدقيقة الخامسة وفي الشوط الثاني سجل عبد الرحمن فضل الهدف الثاني .

وحقق الواسطى أول فوز هذا الموسم وهزم بني مزار بهدف سجله محمد سعيد البس في الدقيقة 45 ليرتفع رصيد الواسطى إلى تسع نقاط ويتوقف رصيد بني مزار عند عشر نقاط .