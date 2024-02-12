الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12-2-2024 في الدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 12-2-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة 

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي، بجانب مباراة ألميريا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

ضياء السيد يطالب بإلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس الأمم

الزمالك يفوز على فريق الشباب 2003 وديًا بثلاثية مقابل هدف

بخطأ غانى ساذج وأقدام مغربية.. كيف عاد كوت ديفوار من الموت وتوج بأمم إفريقيا؟

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- مباراة كريستال بالاس ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة ألميريا ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

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آخرهم نسووى لاعب غينيا الاستوائية.. سجل الهدافين ببطولة كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ

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دوري المحترفين.. غزل المحلة يواجه طنطا في الأسبوع الأول لمجموعة الصعود

مواعيد مباريات اليوم في كأس الإتحاد الأسيوي 

- مباراة الرفاع البحريني ضد النهضة العماني في كأس الإتحاد الأسيوي: في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي 

- مباراة طرابزون سبور ضد هاتاي سبور في الدوري التركي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة سامسون سبور ضد أنطاليا سبور في الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة قيصري سبور ضد بشكتاش في الدوري التركي: في تمام الساعة السابعة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

- مباراة أروكا ضد بورتو في الدوري البرتغالي: في الساعة العاشرة والربع مساءً.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة تشيلسى الدورى الانجليزى الدوري الاسباني الدورى الايطالى

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