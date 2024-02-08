الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشيلسى يعبر أستون فيلا بثلاثية فى كأس الاتحاد الإنجليزى

تشيلسي وأستون فيلا
تشيلسي وأستون فيلا

فاز فريق تشيلسي على مضيفه أستون فيلا بنتيجة3 / 1 مساء الأربعاء، في مباراة الإعادة ليتأهل للدور الخامس في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

واكتفى تشيلسي بتعادل سلبي عندما استضاف أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج في 26 يناير الماضي.

وفي مباراة الإعادة على ملعب فيلا بارك، تقدم تشيلسي بهدفين في الشوط الأول سجلهما كونور جالاجر ونيكولاس جاكسون في الدقيقتين 11 و21.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 54.

وسجل الفرنسي موسى ديابي هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليتأهل تشيلسي للمرحلة القادمة في البطولة التي فاز بلقبها 8 مرات آخرها في عام 2017.

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