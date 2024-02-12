يبحث عشاق ومحبي كرة القدم العربية والعالمية عن موعد جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12-2-2024 عبر جوجل، وهناك الكثير من المباريات التي ستقام اليوم ولكن في عكس الأيام الماضية، وستبدأ اليوم مواجهات الأدوار الإقصائية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وستختتم اليوم مواجهات الجولة بالدوري الإيطالي ومباراة يوفنتوس وأودينيزي.

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" في هذه السطور مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

أبرز مواعيد مباريات اليوم

ويستعد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه للظهور مع فريق طرابزون سبور ضد فريق هاتاي سبور، وتبدأ اليوم الإثنين أولى مواجهات الجولة الأولى بمرحلة الصعود بالدور المصري الممتاز الموسم المقبل، وبالدوري الإنجليزي سوف يلعب فريق تشيلسي ضد فريق كريستال بالاس بمباراة هامة وقوية.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة

الرفاع البحريني ضد النهضة العماني وتقام المباراة في تمام السادسة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 الآسيوية.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي ضد كريستال بالاس وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا ضد أتلتيك بلباو وتقام المباراة بتمام العاشرة مساء وتبث من خلال بي إن سبورتس 3 إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يوفنتوس ضد أودينيزي وتقام المباراة بتمام العاشرة إلا ربع مساء وتبث أبو ظبي الرياضية 1 بريميم إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة

أروكا ضد بورتو وتقام المباراة اليوم الإثنين بتمام العاشرة والربع مساء وتبث من خلال السعودية الرياضية 2 إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري التركي والقنوات الناقل

طرابزون سبور ضد فريق هاتاي سبور وتقام المباراة بتمام الرابعة مساء وتبث من خلال بي إن سبورتس التركية إتش دي.

سامسون سبور ضد فريق أنطاليا سبور وتقام المباراة بتمام السابعة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس التركية إتش دي.

قيصري سبور ضد بشكتاش وتقام المباراة بتمام السابعة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس التركية إتش دي.

موعد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2024

وتقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لمرحلة الذهاب غدًا الثلاثاء وستبدأ المباريات بتمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة تشيلسي وكريستال بالاس اليوم الإثنين بختام مباريات الجولة الـ 24 لمنافسات الدوري الإنجليزي بتمام العاشرة مساء وسيستضيف ملعب سلهريست بارك مواجهة اليوم ما بين تشيلسي وكريستال بالاس.