تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل موعد مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري نايل هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري.

وأصدرت إدارة المسابقات تعديلًا على توقيت مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل الموافق 15 من شهر فبراير، على أن تقام السابعة مساءً بدلًا من الرابعة عصرًا.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 14 نقطة، حصل عليها من 9 مباريات، إذ فاز في 4، وتعادل في 2، وخسر 3.

فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الخامس عشر في جدول الدوري، ولديه 14 نقطة، حصدهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 2 وتعادل مثلهما، وخسر 6.

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