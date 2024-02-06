الإسماعيلي يلعب وديًا مع المحلة والداخلية استعدادًا لاستئناف الدورى

أنهى الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، الاتفاق على خوض مباراتين وديتين أمام غزل المحلة والداخلية غدًا وبعد غد في إطار الاستعدادات للقاء سيراميكا خلال الأسبوع الثاني عشر للدوري الممتاز، والمحدد موعده الرابعة عصر الخامس عشر من فبراير الحالي بإستاد الإسماعيلية.

ويسعى ايهاب جلال المدير الفنى لفريق الدراويش، لاستغلال المباراتين الوديتين فى تجهز لاعبيه، واختبار الصفقات الجديدة التى أبرمها الإسماعيلى، تمهيدا للاستعانة بهم فى مباريات الدورى بعد استئناف المباريات.

وقاد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي وحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد حسام المدرب وأحمد سامح مخطط الأحمال ومصطفى كمال مدرب حراس المرمي، مران اليوم الثلاثاء، بمشاركة كل اللاعبين.

وشارك فى المران كل من: أحمد عادل عبدالمنعم وكمال السيد وعبدالله جمال لحراسة المرمى ومحمد هاشم والتونسي حمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد عبدالوهاب وعبدالله حسني ومحمد عبدالمنعم ومحمد إيهاب ومحمد بيومي وعماد حمدي وبشار أشرف وعبدالله السعيد وعمرو سعيد ومحمد وجدي وعبدالله حسن ومروان حمدي ومحمد حسن ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي ونادر فرج وحسن صابر ومحمد زيدان.

كما ظهرت الصفقات الجديدة التى أبرمها الإسماعيلى بمستوى طيب خلال التدريبات، وهم هشام محمد والبوركيني ايرك تراوري، وأحمد الشيخ، وعبد الكريم مصطفى، وحاتم سكر، وعلي الملواني.

واستغرق المران 60 دقيقة أشتمل علي الإحماء وفك العضلات، وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة شهدت تألق جميع اللاعبين.

تجدر الإشارة إلي أن أحمد محسن وباسم مرسي لاعبا الإسماعيلي خاضا مرانهما في الصباح منفردين مع بعض الناشئين، فيما لايزال عبدالرحمن مجدي منقطعا عن التدريبات، ويتعرض للخصم المالي عن كل مران يتخلف عنه حسب لائحة الجزاءات وقيمته 20 ألف جنيه.