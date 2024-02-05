لا يفوتك هذا المساء| نجم الإسماعيلي مستمر في الانقطاع.. وأول رد من الأعلى للآثار على "أزمة تماثيل الأوشابتى"

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

نجم الإسماعيلي مستمر في الانقطاع.. والصفقات الجديدة تظهر في المرآن

واصل عبد الرحمن مجدي لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الإسماعيلي، مسلسل انقطاعه عن تدريبات الفريق، بعد رفض المسؤولين بالنادي الموافقة على عرض إعارته بنية البيع للحزم السعودي مقابل 400 ألف دولار، للمزيد اضغط هنا.

إنجاز وحيد وفشل زريع.. أرقام جايمي باتشيكو مع بيراميدز

بعد فشل متواصل على مدار المواجهات الأخيرة محليا وقاريًا، وجهت إدارة نادي بيراميدز الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للسماوي وجهازه المعاون بالكامل، على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق، للمزيد اضغط هنا.

المتحدة تتعاقد مع خالد عليش ومريهان عمرو لتقديم "بودكاست" على الرايق

استمرارا في تنفيذ استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وتدعيما لمشروعها الجديد لتقديم أكبر بودكاست عربي، تعاقد عمرو الفقي الرئيس التفيذي للشركة المتحدة مع كلا من الإعلامي "خالد عليش، للمزيد اضغط هنا.

من ألبوم لحقت نفسي.. أصالة تطرح أحدث أغنياتها "عايشة حالة"

طرحت المطربة أصالة أحدث اعمالها الغنائية بعنوان “عايشة حالة” ضمن ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، للمزيد اضغط هنا.

أول رد من الأعلى للآثار على «أزمة تماثيل الأوشابتى»

أكد المجلس الأعلى للآثار أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بقيام بعض الأثريين بمنطقة آثار سقارة بعرض مجموعة من تماثيل الأوشابتي على طاولة بطريقة غير لائقة بما يضر بالأثر، عار تماما من الصحة، للمزيد اضغط هنا.