الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنجاز وحيد وفشل زريع.. أرقام جايمي باتشيكو مع بيراميدز

باتشيكو
باتشيكو

بعد فشل متواصل على مدار المواجهات الأخيرة محليا وقاريًا، وجهت إدارة نادي بيراميدز الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للسماوي وجهازه المعاون بالكامل، على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق.

وتمنت الإدارة للمدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التوفيق له في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء إقالته من منصبه رسميا.

وتولى جايمي باتشيكو المسئولية الفنية للفريق السماوي، خلال شهر يناير من العام 2023، حيث خاض مع السماوي العديد من المباريات على المستوى المحلي والقاري.

وقاد باتشيكو الفريق السماوي، خلفا لليوناني تاكيس جونياس، الذي تم إقالته من منصبه أيضا، بعد الهزيمة أمام الأهلي، بثلاثية نظيفة، بدوري نايل نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

وفيما يلي.. أرقام باتشيكو مع بيراميدز على مدار عام ونصف

قاد باتشيكو بيراميدز في 57 مباراة متنوعة، ما بين محليا وقاريا، استطاع المدرب البرتغالي، تحقيق الفوز في 31 مباراة، بينما تلقى الهزيمة في 12 لقاء، أما التعادل سواء الإيجابي أو السلبي كان حاضرا في 14 مواجهة.

لم ينجح باتشيكو، في تحقيق أي بطولة مع الفريق السماوي، والتي كأن أخرها توديع كأس رابطة الأندية المحترفة، أمام المصري البورسعيدي، الخميس الماضي بنتيجة 3/1، في الدور نصف النهائي من المسابقة الحديثة في نسختها الثالثة.

وسبق توديع بيراميدز كأس الرابطة، الهزيمة أمام مودرن فيوتشر، في مباراة ماراثوينة لضربات الجزاء بنتيجة 14/13، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال التي أقيمت في الإمارات، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023. 

إنجاز وحيد

يعد التأهل لدوري أبطال إفريقيا، هو إنجاز المدرب البرتغالي الوحيد جايمي باتشيكو مع بيراميدز، لأول مرة في تاريخ النادي السماوي تاريخيا.

وخاض بيراميدز 4 جولات في مجموعته الأولى بدوري الأبطال، حقق الفوز في لقاء وحيد، وتلقى الهزيمة مرتين، بينما كان التعادل في لقاء وحيدة.

وتضم مجموعة بيراميدز في الأميرة السمراء، كلا من صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني.

ويحتل السماوي المركز الثالث بمجموعته في دوري الأبطال، برصيد 4 نقاط.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع، في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 17 نقطة.

بيراميدز جايمي باتشيكو إقالة باتشيكو أرقام باتشيكو مع بيراميدز البرتغالي باتشيكو

مواد متعلقة

"قذيفة جديدة" فى وجه باتشيكو.. إقالة مدرب بيراميدز وجهازه المعاون

رسميًا.. بيراميدز يوجه الشكر لـ باتشيكو بعد وداع كأس الرابطة و"فتح الله" مدرب مؤقت

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

على الرغم من برونزية السوبر.. الانقسام يضرب بيراميدز بسبب باتشيكو

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟