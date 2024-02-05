إنجاز وحيد وفشل زريع.. أرقام جايمي باتشيكو مع بيراميدز

بعد فشل متواصل على مدار المواجهات الأخيرة محليا وقاريًا، وجهت إدارة نادي بيراميدز الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للسماوي وجهازه المعاون بالكامل، على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق.

وتمنت الإدارة للمدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التوفيق له في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء إقالته من منصبه رسميا.

وتولى جايمي باتشيكو المسئولية الفنية للفريق السماوي، خلال شهر يناير من العام 2023، حيث خاض مع السماوي العديد من المباريات على المستوى المحلي والقاري.

وقاد باتشيكو الفريق السماوي، خلفا لليوناني تاكيس جونياس، الذي تم إقالته من منصبه أيضا، بعد الهزيمة أمام الأهلي، بثلاثية نظيفة، بدوري نايل نسخة الموسم الماضي (2022/2023).

وفيما يلي.. أرقام باتشيكو مع بيراميدز على مدار عام ونصف

قاد باتشيكو بيراميدز في 57 مباراة متنوعة، ما بين محليا وقاريا، استطاع المدرب البرتغالي، تحقيق الفوز في 31 مباراة، بينما تلقى الهزيمة في 12 لقاء، أما التعادل سواء الإيجابي أو السلبي كان حاضرا في 14 مواجهة.

لم ينجح باتشيكو، في تحقيق أي بطولة مع الفريق السماوي، والتي كأن أخرها توديع كأس رابطة الأندية المحترفة، أمام المصري البورسعيدي، الخميس الماضي بنتيجة 3/1، في الدور نصف النهائي من المسابقة الحديثة في نسختها الثالثة.

وسبق توديع بيراميدز كأس الرابطة، الهزيمة أمام مودرن فيوتشر، في مباراة ماراثوينة لضربات الجزاء بنتيجة 14/13، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال التي أقيمت في الإمارات، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023.

إنجاز وحيد

يعد التأهل لدوري أبطال إفريقيا، هو إنجاز المدرب البرتغالي الوحيد جايمي باتشيكو مع بيراميدز، لأول مرة في تاريخ النادي السماوي تاريخيا.

وخاض بيراميدز 4 جولات في مجموعته الأولى بدوري الأبطال، حقق الفوز في لقاء وحيد، وتلقى الهزيمة مرتين، بينما كان التعادل في لقاء وحيدة.

وتضم مجموعة بيراميدز في الأميرة السمراء، كلا من صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني.

ويحتل السماوي المركز الثالث بمجموعته في دوري الأبطال، برصيد 4 نقاط.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع، في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 17 نقطة.