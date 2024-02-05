"قذيفة جديدة" فى وجه باتشيكو.. إقالة مدرب بيراميدز وجهازه المعاون

قررت إدارة بيراميدز الاستغناء عن جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول وجهازه الأجنبي المعاون، وتوجيه الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق السماوي.

وتمنت الإدارة للمدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التوفيق في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مهمة عملهم في الإشراف على الأمور الفنية للفريق.

ومن المقرر أن تعلن إدارة النادي خلال الساعات القليلة المقبلة خليفة البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول الذي رحل رسميًا.

ووجّه مجلس إدارة بيراميدز الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية، وآخرها الخسارة أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف والإقصاء من كأس رابطة الأندية المصرية.

وتوصل مسئولو بيراميدز في الساعات الماضية لاتفاق مع البرتغالي لتسوية مسألة رحيله عن قيادة الفريق.

واستمرارًا لخطة إدارة نادي بيراميدز في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر واللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، واستعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وباقي المسابقات.

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده رسميًا مع الجناح الشاب محمود زلاكا قادمًا من صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، لدعم خط الوسط بلاعب شاب.

ونجح عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز في إتمام إجراءات ضم محمود زلاكا من نادي سيراميكا كليوباترا؛ ليصبح لاعبًا في صفوف نادي بيراميدز بداية من شهر يناير الجاري.

محمود زلاكا (25 عامًا) من مواليد الأول من يناير من عام ١٩٩٩، وبدأ مشواره في صفوف فريق بترول أسيوط، ومنه إلى سيراميكا قبل الانتقال إلى بيراميدز بداية من شهر يناير.

ويعتبر زلاكا من أبرز وأهم المواهب التي ظهرت في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية ونال إعجاب الجميع ونجح بيراميدز في إتمام الصفقة؛ استعدادا لما تبقى من مشوار قوي في جميع البطولات.