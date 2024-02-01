الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

المصري وبيراميدز
المصري وبيراميدز

استقر مسئولو نادي بيراميدزعلى إقالة جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي للفريق من منصبه، وعدم الإبقاء عليه أكثر من ذلك، كما سيتم توجيه الشكر للجهاز المعاون للمدرب البرتغالي، على أن يتم تكليف محمود فتح الله المدرب العام، بالمسئولية الفنية مؤقتا لحين إتمام التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

زالزل المصري يطيح بـ"باتشيكو"

ومن المقرر أن يعلن مسئولو نادي بيراميدز، خلال الساعات القليلة المقبلة، إقالة باتشيكو بشكل رسمي، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية، ونزيف النقاط المتواصل الذي ضرب الفريق على مدار المباريات الأخيرة سواء في مسابقة دوري نايل أو مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أو مرحلة المجموعات أيضا بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ودخل مسئولو بيراميدز، في مفاوضات مكثفة مع العديد من الأسماء المرشحة لقيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة، ولايزال اسم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، المرشح الأول لتدريب الفريق السماوي، إلا أن رغبته في العودة مجددا لتولي مهمة الفراعنة، قد تعوق مسئولي بيراميدز، في التوصل إلى اتفاق نهائي معه.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي بيراميدز، قد تلقى هزيمة ثقيلة، منذ قليل على يد المصري البورسعيدي، بثلاثية مقابل هدف، في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة موسم (2023/2024).

أما على المستوى القاري، فكان بيراميدز تلقى هزيمة أيضا على يد صندوانز الجنوب إفريقي، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، جعلته يحتل المركز الثالث من المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وهو مما صعب من موقفه في اجتياز مرحلة المجموعات.

باتشيكو بيراميدز كأس رابطة الأندية المحترفة المصرى البورسعيدى إقالة جايمي باتشيكو رحيل باتشيكو عن بيراميدز إقالة باتشيكو من بيراميدز

مواد متعلقة

المصرى يطيح بـ "بيراميدز" ويتأهل إلى نصف نهائى كأس الرابطة

بيراميدز يهاجم المصري بـ" عادل ولآكاي وحمدي" بكأس رابطة الأندية المحترفة

على الرغم من برونزية السوبر.. الانقسام يضرب بيراميدز بسبب باتشيكو

باتشيكو يعلق على حصد بيراميدز برونزية كأس السوبر بالإمارات

الأكثر قراءة

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟