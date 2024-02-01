بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

استقر مسئولو نادي بيراميدزعلى إقالة جايمي باتشيكو، المدير الفني الحالي للفريق من منصبه، وعدم الإبقاء عليه أكثر من ذلك، كما سيتم توجيه الشكر للجهاز المعاون للمدرب البرتغالي، على أن يتم تكليف محمود فتح الله المدرب العام، بالمسئولية الفنية مؤقتا لحين إتمام التعاقد مع مدرب جديد للفريق.

زالزل المصري يطيح بـ"باتشيكو"

ومن المقرر أن يعلن مسئولو نادي بيراميدز، خلال الساعات القليلة المقبلة، إقالة باتشيكو بشكل رسمي، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية، ونزيف النقاط المتواصل الذي ضرب الفريق على مدار المباريات الأخيرة سواء في مسابقة دوري نايل أو مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أو مرحلة المجموعات أيضا بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ودخل مسئولو بيراميدز، في مفاوضات مكثفة مع العديد من الأسماء المرشحة لقيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة، ولايزال اسم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول، المرشح الأول لتدريب الفريق السماوي، إلا أن رغبته في العودة مجددا لتولي مهمة الفراعنة، قد تعوق مسئولي بيراميدز، في التوصل إلى اتفاق نهائي معه.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي بيراميدز، قد تلقى هزيمة ثقيلة، منذ قليل على يد المصري البورسعيدي، بثلاثية مقابل هدف، في إطار مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة موسم (2023/2024).

أما على المستوى القاري، فكان بيراميدز تلقى هزيمة أيضا على يد صندوانز الجنوب إفريقي، في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، جعلته يحتل المركز الثالث من المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وهو مما صعب من موقفه في اجتياز مرحلة المجموعات.