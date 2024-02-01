المصرى يطيح بـ "بيراميدز" ويتأهل إلى نصف نهائى كأس الرابطة

تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوزعلى بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي من البطولة.

سجل ثلاثية فريق المصري كلا من ميدو جابر في الدقيقة 27 وصلاح محسن في الدقيقة 75 وكريم العراقي في الدقيقة 85.

وجاء الهدف الوحيد لفريق بيراميدز عن طريق محمود جاد حارس المصري بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت تسديدة فاخري لاكاي المرتدة من العارضة في ظهره ثم سكنت المرمى.

ويلتقي المصري البورسعيدي مع طلائع الجيش في نصف النهائي أحد يومي 5 أو 6 فبراير المقبل.

أحداث المباراة

المباراة بدأت قوية من جانب فريق المصري البورسعيدي الذي حاول تسجيل هدف مبكر.

وشهدت الدقيقة السادسة، تسديدة خطيرة عن طريق محمد الشامي لاعب المصري من داخل منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى.

ركلة ركنية لبيراميدز على يسار مرمى المصري، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد سامي برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

تسديدة ضعيفة عن طريق وليد الكرتي لاعب بيراميدز من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بسهولة.

في الدقيقة 23، هدف ملغي لصالح المصري بداعي التسلل على محمد الشامي.

وفي الدقيقة 27 جاء التقدم عن طريق ميدو جابر بعد رأسية قوية تصدى لها الحارس أحمد ميهوب قبل أن يتابعها ميدو في الشباك.

ركلة حرة مباشرة لبيراميدز بالقرب من حدود منطقة الجزاء، نفذها كريم حافظ بتسديدة مباشرة مرت بشكل بعيد نسبيا عن مرمى الحارس محمود جاد.

في الدقيقة 68 تسديدة عن طريق مروان حمدي لاعب بيراميدز من داخل يسار منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد على القائم الأيمن للمرمى.

وجاء الهدف الثاني لصالح المصري في الدقيقة 75 عن طريق الوافد الجديد صلاح محسن بعد تمريرة بينية عن طريق سمير فكري تجاه صلاح محسن المنطلق بشكل منفرد بالمرمى خلف مدافعي بيراميدز والذي نجح في تسديد الكرة بشكل متقن داخل الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثالث لصالح المصري في الدقيقة 85 بعد تسديدة قوية عن طريق كريم العراقي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس بصعوبة لترتد وتجد متابعة من العراقي مجددا بتسديدة وضعت الكرة داخل الشباك.

وقلص بيراميدز الفارق بعد تسديدة قوية عن طريق فاخري لاكاي لاعب بيراميدز من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة العلوية للمرمى ثم ارتدت من جسد الحارس محمود جاد إلى داخل الشباك.

