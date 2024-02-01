علي ماهر يعلن تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة بيراميدز في كأس الرابطة

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه للقاء بيراميدز بدور الثمانية لبطولة كأس الرابطة، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي

خط الوسط: عمرو موسى، أمادو با، ميدو جابر ، حسن علي

خط الهجوم: محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من:

عصام ثروت، أحمد عيد، حسين السيد، محمود حمادة ، يوسف الجوهري، اسلام عطية، فخر الدين بن يوسف، ليستويل أمانكونا، صلاح محسن.

يدير اللقاء كل من نادر قمر الدولة حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف كمساعدين بالاضافة إلى محمد يوسف حكمًا رابعًا فيما يتولى طارق مجدي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله سيد شعبان.