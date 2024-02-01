الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يهاجم المصري بـ" عادل ولآكاي وحمدي" بكأس رابطة الأندية المحترفة

مروان حمدي
مروان حمدي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل السماوي الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي، بكأس رابطة الأندية المحترفة (موسم 2023/2024).

موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بكأس رابطة الأندية المحترفة 

ويواجه بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

 

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي بكأس رابطة الأندية المحترفة

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع:علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 يوسف نادر  - أسامة جلال - محمد حمدي - محمود دونجا-  إسلام عيسى - محمود زلاكة -  يوسف أسامة - مصطفى فتحي - دودو الجباس.

تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي بكأس رابطة الأندية المحترفة

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بكأس رابطة الأندية

تنقل مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، في ختام منافسات دور الثمانية، بكأس رابطة الأندية المحترفة، عبر أحدى قناتي تايم أون سبورت.

 

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بكأس رابطة الأندية 

يقود مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، في ختام منافسات دور الثمانية، بكأس رابطة الأندية المحترفة، طاقم تحكيمي مكون من نادر قمر الدولة حكما للساحة، ويعاونه أحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف مساعدين أول وثان، ومعهم محمد يوسف حكما رابعا، وطارق مجدي حكم فيديو وسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بكأس رابطة الأندية 

عودة الدوليين وغياب السعيد وصبحي.. قائمة بيراميدز لمواجهة المصري

وشهدت قائمة الفريق السماوي لمواجهة المصري، عودة اللاعبين الدوليين وهم: أحمد سامي وعلى جبر، ومحمد حمدى ومهند لاشين، ومصطفى فتحى.

بينما شهدت القائمة غياب كلا من أحمد الشناوي وشريف إكرامي، ورمضان صبحى وفيستون ماييلي، والمغربي محمد الشيبي، لأسباب مختلفة.

كما خلت القائمة أيضا من الثنائي عبدالله السعيد قائد الفريق السابق وزميله سيف فاروق جعفر، اللذين انتقاله رسميا لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية "يناير 2024".

أحمد ميهوب ويوسف نادر، وأحمد سامي وعلي جبر، وأسامة جلال ومحمد حمدي، وأحمد فتحي وكريم حافظ، وإسلام عيسى ومحمود زلاكة، ومهند لاشين ومحمد رضا، ووليد الكرتي ويوسف أسامة نبيه، وإبراهيم عادل وأوجو صامويل، وصامويل أومسا ومحمود دونجا، ومصطفى فتحي وفخري لاكاي، ومروان حمدي ودودو الجباس.

قائمة بيراميدز لمواجهة المصري البورسعيدي
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