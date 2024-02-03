رسميًا.. بيراميدز يوجه الشكر لـ باتشيكو بعد وداع كأس الرابطة و"فتح الله" مدرب مؤقت

وجّه مجلس إدارة نادي بيراميدز، الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية، وآخرها الخسارة أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف والإقصاء من كأس رابطة الأندية المصرية.

وتوصل مسئولو بيراميدز في الساعات الماضية لاتفاق مع البرتغالي لتسوية مسألة رحيله عن قيادة الفريق.

ومن المنتظر أن يتولى محمود فتح الله المدرب العام، قيادة الفريق خلفًا لباتشيكو بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وكان بيراميدز قد احتل المركز الثالث في بطولة كأس سوبر الأبطال التي أقيمت في نهاية ديسمبر الماضي وفاز بها النادي الأهلي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع حاليًا ببطولة الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

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