السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيراميدز يوجه الشكر لـ باتشيكو بعد وداع كأس الرابطة و"فتح الله" مدرب مؤقت

باتشيكو
باتشيكو

وجّه مجلس إدارة نادي بيراميدز، الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق بسبب سوء النتائج خلال الفترة الماضية، وآخرها الخسارة أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف والإقصاء من كأس رابطة الأندية المصرية.

وتوصل مسئولو بيراميدز في الساعات الماضية لاتفاق مع البرتغالي لتسوية مسألة رحيله عن قيادة الفريق.

ومن المنتظر أن يتولى محمود فتح الله المدرب العام، قيادة الفريق خلفًا لباتشيكو بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وكان بيراميدز قد احتل المركز الثالث في بطولة كأس سوبر الأبطال التي أقيمت في نهاية ديسمبر الماضي وفاز بها النادي الأهلي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع حاليًا ببطولة الدوري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

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بيراميدز إقالة جايمي باتشيكو محمود فتح الله مدرب مؤقت لقيادة بيراميدز المدير الفني لفريق بيراميدز

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