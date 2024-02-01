الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية بعد الفوز على بيراميدز

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

منح علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري، لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، عصر بعد غدٍ السبت استعدادا لمباراة الفريق بالدور نصف النهائي للنسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة، والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل الموافق السادس من فبراير الجاري.

وقدم على ماهر المدير الفني للفريق الشكر للاعبيه عقب انتهاء المباراة على الأداء داخل الملعب والالتزام بخطة اللعب وتنفيذ التعليمات والتي أدت إلى فوز الفريق بنتيجة اللقاء.

وكان المصري فازعلى فريق بيراميدز بمباراة الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل للمصري كل من ميدو جابر، والوافد الجديد صلاح محسن وكريم العراقي  فيما سجل هدف بيراميدزالوحيد الجنوب أفريقي فاخري لاكاي.

 

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