الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|مفاجأة بوركينا فاسو قبل تصفيات المونديال.. وتفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال"

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية نوجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء"

لا يفوتك هذا المساء|تفاصيل استهداف قاعدة أمريكية وطبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش

قرار مفاجئ لمنتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة مصر بتصفيات المونديال

كشفت تقارير إعلامية، أن الاتحاد البوركيني لكرة القدم، يخطط لعدم استمرار الفرنسي هوبير فيلود، في منصبه، كمدير فني لمنتخب "الخيول، للمزيد اضغط هنا.

 

أحمد رفعت يغيب عن مودرن فيوتشر 4 أسابيع

تأكد غياب أحمد رفعت، جناح مودرن فيوتشر، عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة، للمزيد اضغط هنا.

 

غادة عادل لـ"الدستور": توقعت ردود الفعل على "حالة خاصة" 

أعرب الفنانة غادل عادل، عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي حققها مسلسل "حالة خاصة" الذي عرض الأيام الماضية عبر منصة WATCH IT الرقمية، للمزيد اضغط هنا.

 

تفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال" (خاص)

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، جلسة مع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول بالقلعة الحمراء، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية، عقب خروج منتخب بلاده من الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، للمزيد اضغط هنا.

 

الهلال الأحمر ينشئ أول مركز للإمداد الغذائى اليومى لدعم النازحين بغزة

دشن الهلال الأحمر المصري، مركز الإمداد الغذائى اليومي لدعم النازحين بقطاع غزة والعمل على توفير وجبات غذائية يومية، وذلك في إطار جهود دعم العملية الإنسانية بقطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

 

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

كغيره من المشروعات التى تعلن الدولة عن تنفيذها، أو تكشف عن مخططات تحويلها من حلم على الورق إلى واقع على الأرض، أثار مشروع إنشاء مدينة «رأس الحكمة الجديدة» فى منطقة الساحل الشمالى الغربي، للمزيد اضغط هنا.

لا يفوتك هذا المساء بوركينا فاسو غادة عادل مصر الاتحاد البوركيني لكرة القدم

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