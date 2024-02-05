الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المتحدة تتعاقد مع خالد عليش ومريهان عمرو لتقديم "بودكاست" على الرايق

جريدة الدستور

استمرارا في تنفيذ استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للتحول الرقمي وتدعيما لمشروعها الجديد لتقديم أكبر بودكاست عربي، تعاقد عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة مع كل من الإعلامي "خالد عليش" والإعلامية "ميرهان عمرو " لتقديم حلقات بود كاست بعنوان "على الرايق"، وذلك ضمن سياسة الشركة التي تتبنى استراتيجية جديدة لمخاطبة مختلف شرائح المجتمع المصري، والأجيال الجديدة على وجه الخصوص. 


وتستعرض الحلقات في تناول أسري لا يخلو من لمحة كوميدية أسرار العلاقة الزوجية وأهم تحدياتها ومشاكلها، عبر استعرض الكثير من المواقف التي يفاجئ بها الرجل والمرأة، بداية من الخطوبة والشبكة وحتى تفاصيل الحياة الزوجية وما بها من مفارقات متعددة نتجت من اختلاف التربية أو الثقافة أو مجالات العمل، أو تدخل أطراف خارجية. 


ويستعرض كل من "عليش ومريهان" أهم هذه المفارقات من خلال تجارب حية من واقع الحياة، حيث يستضيفان في "البودكاست" الكثير من الخبراء أو المتخصصين أو مشاهير الأزواج، لتقديم تجاربهم مع ما يواجهونه يوميا من تفاصيل عائلية مشابكة وما ينتج عنها من مواقف طريفة أحيانا ومربكة أحيانا.


تأتي هذه الحلقات ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي، ويأتي هذا التعاقد بعد أن تعاقدت المتحدة مع صانع المحتوى الشهير إسلام فوزي الذي سيقدم برنامج "فيه إيه" على ذات المنصة، وصانعة المحتوى الشهيرة "رولين القاسم" التي تقدم حلقات بعنوان "بنجور يا بيبي" وستشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان عن العديد من المفاجآت في مشروع البودكاست.

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